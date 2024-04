Questa nuova tecnologia monitora la meteorologia spaziale in tempo reale

Gli scienziati americani hanno sviluppato un nuovo tipo di analizzatori meteorologici spaziali. Questo dispositivo è caratterizzato da dimensioni ridotte e durata.

A differenza dei suoi omologhi, raccoglierà e trasmetterà dati meteorologici spaziali in breve tempo e ad un costo inferiore. Va detto che gli attuali strumenti meteorologici spaziali sono pesanti. Di conseguenza, il loro assemblaggio e la loro manutenzione richiedono notevoli risorse finanziarie. Inoltre il ciclo produttivo di queste macchine lo è Lungo e complicato. Non sono in grado di raccogliere dati in tempo reale. Di fronte a tutte queste restrizioni, Strumenti meteorologici satellitari Non sono ancora riuscito a generalizzare.

Attrezzatura in miniatura per veicoli spaziali

Per affrontare queste numerose sfide, i ricercatori del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico, negli Stati Uniti, hanno sviluppato “ Analizzatore di plasma spaziale compatto “.

Satelliti destinati ad applicazioni scientifiche, commerciali e governative Spazio invasoNegli ultimi anni. La comunità scientifica è preoccupata per i conseguenti elevati livelli di carico differenziale. Lo spazio è ricco di gas ionizzati che interagiscono con il minimo campo elettrico o magnetico. Poi nasce la massiccia presenza di satelliti nello spazio Interferenza con segnali e comunicazioni GPS.

L'analizzatore di plasma spaziale compatto del team di Los Alamos risponde innanzitutto alla necessità di apparecchiature miniaturizzate. Il loro utilizzo diffuso nei futuri satelliti li renderà tali Meno pesante e meno invasivo . Inoltre, questo sensore consuma poca energia. Grazie a questi progressi, gli scienziati sperano di ridurre i vincoli di bilancio associati alla progettazione e al lancio del razzo Futuro veicolo spaziale Come i CubeSat, i cubesat in miniatura.

Monitoraggio dei fenomeni spaziali in tempo reale

Questo dispositivo è in grado di raccogliere preziosi dati sul clima spaziale in tempo reale. I ricercatori sperano di implementare più sensori meteorologici spaziali contemporaneamente. Costituiranno dispositivi di monitoraggio e protezione permanenti in orbita. I dati meteorologici spaziali possono aiutarci in questo Migliore comprensione di molti processi fisici Come il vento solare, promette molti progressi nella scienza.

Anche i sensori spaziali sparsi nello spazio ci aiuterebbero Previsione degli eventi meteorologiciDiversi giorni in anticipo. Rileveranno rapidamente anomalie come vendite solari o meteoriti che potrebbero minacciare la nostra sicurezza o il corretto funzionamento dei satelliti in orbita. Nel frattempo, i meteorologi possonoAspettatevi una settimana di sole o neve Terra. Secondo il ricercatore di Los Alamos Carlos Maldonado:

“Le previsioni meteorologiche spaziali offrono un potenziale risparmio di centinaia di milioni in aree che vanno dalle operazioni dei veicoli spaziali all’aviazione fino alle reti elettriche terrestri”.