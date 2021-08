Come fai a conoscere l’età delle cose e degli eventi antichi sulla Terra?

Ti sei mai chiesto come gli scienziati hanno portato alla luce l’età di antichi artefatti ed eventi del lontano passato della Terra? Fortunatamente, la scienza dispone di alcune tecniche che ci consentono di calcolare l’età di rocce, fossili e oggetti leggendo informazioni fisiche e chimiche su questi materiali. Quindi è importante che tu capisca quali sono i principali metodi di datazione.

La scienza usa due concetti di storiografia – relativo e assoluto – dove il punto di partenza per vedere queste epoche è AP (Before the Present). In questa delineazione, il presente è definito come il momento presente fino al 1950, quando iniziarono i test nucleari in tutto il mondo, causando un cambiamento significativo nella quantità di carbonio nell’atmosfera terrestre, uno dei principali elementi utilizzati nei tempi moderni. tecniche di datazione assoluta

Che cos’è la datazione relativa?

La datazione relativa si basa su principi geologici, come l’orizzontalità degli strati geologici o la sovrapposizione di questi strati nei siti archeologici. Con questo metodo non è possibile stabilire una data precisa, ma utilizzandolo gli studiosi possono dedurre alcuni eventi e stimare i periodi. Solitamente gli strati sedimentari inferiori sono i più antichi, mentre gli strati superiori sono i più recenti.

Grand Canyon, Stati Uniti (foto: riproduzione/National Geographic)

Ad esempio, se un fossile viene trovato in uno strato di sedimento risalente a prima di circa 200 milioni di anni, è molto probabile che questo fossile abbia la stessa fascia di età. Ancora oggi, con tecniche assolute, la datazione relativa è il primo approccio per inferire l’età di un fossile. Tuttavia, per stimare con precisione l’età del fossile (e anche dello strato geologico), è necessario utilizzare metodi assoluti.

Che cos’è la datazione assoluta?

La datazione assoluta si basa su principi fisici e chimici, nonché su test di laboratorio più approfonditi. Ad esempio, l’archeologia utilizza il metodo dendrocronologico per determinare l’età degli alberi analizzando i modelli degli anelli sui loro tronchi. La data, quindi, è determinata dal tempo delle ere: è uno dei metodi più comuni per datare il tempo delle ere passate. Questa tecnica permette anche la datazione di alcune antiche strutture in legno.

Anelli da un tronco d’albero tagliato orizzontalmente (foto: riproduzione / Jan Esper)

Un altro metodo di datazione assoluta – forse il più famoso – è il metodo del carbonio-14 (C14), che si basa sul calcolo dell’emivita di questo elemento. Finché l’organismo è in vita (sia esso umano, animale o vegetale), scambia carbonio con l’ambiente e mantiene una quantità costante di questo elemento nel proprio corpo. Quando muori, perdi carbonio nell’ambiente attraverso il processo di decomposizione. Questa perdita ha un tempo specifico per verificarsi e questo periodo è l’emivita dell’elemento.

L’emivita del carbonio 14 è stimata in 5570 anni, il che significa che ogni 5570 anni un organismo morto conterrà la metà della quantità di carbonio che si troverebbe nell’organismo vivente. Da queste informazioni, viene effettuato un calcolo per stimare da quanto tempo l’organismo è morto. Tuttavia, ad un certo punto la quantità di carbonio si esaurisce, e quindi, la datazione con C14 viene utilizzata per determinare le età moderne, tra 50.000 e 60.000 anni fa – prima, la quantità di carbonio è insufficiente per stimare la data.

Stima date molto vecchie

Quando non è possibile datare utilizzando la tecnologia del carbonio-14, vengono utilizzati altri metodi, come potassio-argon (K-Ar) o uranio-torio (U-Th), che, come c-14, dipendono dal decadimento di questi elementi radioattivi. Questi metodi prendono il nome con cui l’elemento genitore (potassio o uranio) si trasforma spontaneamente nel sottoelemento (argon o torio), per naturale processo di decomposizione di questi elementi.

(Foto: Riproduzione/Chip Clark/Smithsonian Institution)

L’emivita del potassio è stimata in 1,25 miliardi di anni; Ecco perché la datazione potassio-argon è così ampiamente utilizzata per datare rocce metamorfiche, ignee o ignee: serve persino a determinare l’età di alcuni strati di cenere vulcanica che hanno più di 100.000 anni. Il metodo di datazione uranio-torio copre tra 1 milione e 4,5 miliardi di anni ed è la tecnica più utilizzata in geologia, paleontologia e persino astronomia, deducendo l’età del sistema solare e della Terra stessa dagli elementi radioattivi trovati, ad esempio, nei meteoriti.

Metodi di incontri supplementari

Inoltre, ci sono altri metodi più specifici, che vengono solitamente utilizzati quando le principali tecnologie non sono in grado di determinare l’età di qualcosa. Ad esempio, la datazione magnetica determina l’età di alcune rocce analizzando l’inversione dei poli magnetici della Terra.

Un altro metodo è la datazione degli amminoacidi, utilizzata in molti campi, che stima l’età di un campione mettendo in relazione i cambiamenti nelle molecole di amminoacidi al tempo trascorso dalla sua formazione. È interessante notare che con il progresso della tecnologia, la scienza sta trovando nuovi strumenti per superare le difficoltà di determinare l’età di alcune rocce e fossili e per ottenere dati sempre più accurati.

Fonte: Scienze dal vivoe Phys.orge Nido