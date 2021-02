Disney + annuncia una serie francese, inclusa una sul rapper Soprano

Disney + ha annunciato martedì 16 febbraio che diversi prodotti europei originali presto riempiranno il suo catalogo Disney + e Star. Promettente produzione di birra a catena …

Disney invade l’Europa

Un anno fa, Disney + è diventato disponibile in diversi paesi europei. Per favorire il suo sviluppo nell’antico continente, Walt Disney ha scelto di collaborare con lei Molte produzioni provengono da Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi.

Una pratica che ricorda un’altra piattaforma: Netflix. Negli ultimi anni, infatti, il colosso televisivo americano si è spesso affidato alla produzione europea. Questa strategia ha dato i suoi frutti con una serie preferita dagli abbonati come Rubare soldiE il buio O di recente Thermos. Quindi, Disney + intende prendere ispirazione da questo approccio. E sperimenta lo stesso successo. Diego Londono, CEO di Disney della regione EMEA, ha annunciato il colore:

La nostra strategia di sviluppo dei contenuti testimonia il nostro desiderio di produrre opere originali che si adattino alle caratteristiche locali, con l’ambizione di sedurre gli spettatori di tutto il mondo. L’esperienza di Disney in prestigiosi contenuti per il piccolo schermo e il suo rapporto distintivo con i più grandi artisti davanti e dietro la telecamera garantiranno l’offerta di intrattenimento che Disney + offre in Europa.

Quattro serie francesi, inclusa una su Soprano

Nel comunicato stampa che annunciava la notizia, Liam Kennan, Vicepresidente Disney per Europa, Medio Oriente e Africa ha aggiunto:

I nostri primi dieci progetti riflettono la nostra strategia di produzione europea. Come sempre, stiamo lavorando con i migliori creatori e nuovi fantastici talenti perché la Disney vuole solo offrire grandi storie.

Oltre a molti prodotti Marvel, Guerre stellari E la Pixar, presto attesa su Disney + e Star, dovremmo scoprire anche le serie europee al 100%. Tra questi dieci programmi, Quattro arriveranno dalla Francia.

Quindi, avremo diritto Oussekine, Questa mini serie in quattro parti che guarderai I terribili eventi del 5 dicembre 1986 che portarono alla morte del giovane studente. In effetti, questo dramma è ancora un evento che ha avuto un grande impatto sulla società francese. Questa è anche la prima volta che questa storia viene mostrata sullo schermo. Si noti che la serie è sviluppata da Antoine Chevrolier, che ha diretto diversi episodi della serie Baron Noir E il Ufficio mitologia. La serie sarà disponibile su Starr.

Malik Oussekine

I paralleli, per lei, Seguiranno quattro adolescenti, che si troveranno spinti in proporzioni parallele. E poi faranno di tutto per capire cosa è successo e proveranno a tornare. Consisterà in sei episodi. Kwok Dang Tran, recentemente sceneggiatore MarianÈ il creatore della serie. La serie sarà disponibile su Disney +.

Questa commedia in otto episodi sarà presto disponibile su Disney +E il Famiglia del fine settimana Lo dirà Avventure familiari miste : Un padre, la sua ex ragazza, le sue figlie … e la sua nuova ragazza. La serie è scritta da Baptiste Philol.

Infine, su Star, una serie di documentari di sei episodi chiamata Soprano, alla vita, alla morte, Lo dirà Come il famoso rapper marsigliese è diventato la star che tutti conoscono oggi.

Serie di dadi dall’Italia e dalla Germania

Oltre alla Francia, sarà necessario impegnarsi con l’Italia per presentare una serie di opzioni. In effetti, da un lato, avremo Madre gentile, Una serie in sei puntate, che vedrà il giovane procuratore appena nominato affrontare una delle mafie più pericolose del Paese. D’altra parte, avremo Boris, una commedia di quattordici episodi che ci porterà dietro le quinte di una serie medica a basso budget. infine, Angeli ignoranti Racconterai la storia di una vedova che lo impara Il suo defunto marito aveva una relazione omosessuale. Prima distrutta dalla notizia, farà amicizia con il suo amante.

Non lascerai la Germania con Sam – Sassone Che rivivrà in sei episodi la vera storia di Samuel Mevier chi È stato il primo poliziotto nero nella Germania dell’Est.

Per i Paesi Bassi avremo una parte Sultan StarChe ripercorre la storia di una vedova che ha mancato al marito di guidare un’organizzazione criminale. D’altra parte, un documentario sportivo che si immergerà per sei episodi Dietro le quinte di uno dei club più famosi del paese: il Feyenoord Rotterdam.

Tutti e sei questi programmi saranno disponibili su Star.