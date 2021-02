Sei Nazioni: l’attaccante del Leicester George Martin faceva parte della squadra inglese per sostituire Jack Willis

L’armadietto multiuso, che può anche giocare nell’ultima fila, è stato chiamato in sostituzione di Jack Willis, che salterà il resto del torneo a causa di un infortunio.

Il 24enne – che ha sofferto di questo problema mentre veniva allontanato dal suo incarico da Sebastian Negri – è pronto a cercare consigli più esperti nelle prossime settimane, ha detto l’allenatore dei Wasps Lee Plackett, descrivendolo come un infortunio. Piuttosto grande “. Ciò escluderebbe Willis “per un bel po ‘”.

Fu l’ultimo colpo sfortunato di Lillis, che segnò un tentativo poco dopo aver lasciato la panchina nella sua prima partita del torneo del Sei Nazioni contro l’Italia.

rapporto

Questa è la prima chiamata in Inghilterra per l’alunno della Tiger Academy, Martin, che si unirà alla squadra di 28 uomini in vista dello scontro imbattuto di Wells al Principality Stadium di Cardiff il 27 febbraio.

Il campione in carica del Sei Nazioni d’Inghilterra – che ha aperto il torneo del 2021 con una prima sconfitta in casa contro la Scozia contro la Scozia dal 1983 – ha ospitato la Francia il 13 marzo prima di concludere il procedimento contro l’Irlanda a Dublino sette giorni dopo.

