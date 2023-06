Crisi climatica: “La Gaspésie deve essere un’area di monitoraggio”

Tempeste invernali, uragani extratropicali… Il Golfo di San Lorenzo subirà eventi meteorologici sempre più violenti man mano che il Nord Atlantico si riscalda.

Eventi che portano conseguenze molto tangibili in Gaspésie, come potenti tempeste che erodono spiagge e inondazioni.

L’est del paese soffre di vari fenomeni meteorologici e non è altro che un laboratorio per il cambiamento climatico in Canada, secondo il climatologo Philippe Gachon.

disturbi maggiori

Secondo Philip Gachon, il Nord America orientale, che presenta una diversità naturale particolarmente forte, sta attraversando grandi cambiamenti. Tutto ciò rende le costole più vulnerabili.

” Quando il riscaldamento degli oceani è elevato, trasferisce più umidità nell’atmosfera, che può tradursi in tempeste più intense, precipitazioni e venti più forti. [dans le golfe du Saint-Laurent] » – Citazione da Philippe Gachon, professore di idroclimatologia all’UQAM

Secondo Gachon, riassumere i cambiamenti di temperatura osservati a Gaspé può aiutare a prevedere e prepararsi ai cambiamenti che potrebbero verificarsi nel paese.

Nella St. Lawrence Valley, dal 1950 al 2020, temperature autunnali più elevate sono associate a precipitazioni più elevate. Due fenomeni sono in aumento con il riscaldamento globale. Immagine: Centro per lo studio e la simulazione del clima regionale (ESCER-UQAM)

Gaspésie deve essere un’area sorvegliata sostiene il ricercatore, per il quale il Canada dovrebbe migliorare la capacità di prevedere eventi estremi, stanziando più fondi per la ricerca scientifica sul clima.

L’adattamento è in corso

A Gaspé, diverse regioni stanno già iniziando ad adattarsi.

All’inizio di giugno, Carlton-sur-Mer, Maria, New Richmond e Bonaventure hanno adottato una strategia comune di adattamento ai cambiamenti climatici.

Siamo consapevoli della nostra vulnerabilità spiega Jean-Sebastien Bourque, direttore dell’urbanistica della città di New Richmond. Abbiamo la possibilità di risparmiare molte spese future investendo ora Aggiunge.

Nel 2010 la gente di Gaspé si è svegliata da una veglia, durante un maremoto le cui onde hanno travolto le coste e distrutto le case. Questi eventi hanno spinto alcuni comuni ad agire, ricorda l’urbanista. Siamo stati costretti ad assumerci le nostre responsabilità ha ammesso.

Ecco perché questi quattro siti hanno anche sviluppato, nel 2021, un quadro normativo per l’erosione, stabilendo restrizioni per la costruzione nelle zone alluvionali, in collaborazione con i MRC di Avignone e Bonaventura.

Successivamente è stata messa a disposizione del pubblico una mappa interattiva che mostra il grado di corrosione nei vari settori. (Una nuova finestra) . Questo strumento promozionale, presentato in numerosi forum e conferenze, ha attirato l’attenzione di altre città, in particolare del Quebec e del comune di L’Islet-sur-mer.