Cos'è Sophon in Body, problema 3? Potrebbe esistere?

I Sophon svolgono un ruolo cruciale nella trama del problema dei tre corpi. Nei romanzi vengono chiamati intellettuali e sfidano la conoscenza carnale.

con Corpo del problema 3Lo scrittore Liu Zixin ha scelto di includere la sua storia in Fantascienza dura. Per essere sotto i riflettori in questo genere, la scienza e la tecnologia devono essere plausibili. Non esiste un viaggio più veloce della luce come la supervelocità della luce Guerre stellari, COSÌ. La narrazione deve essere coerente con lo stato delle conoscenze.

Tuttavia, gli eventi che si svolgono in… Corpo del problema 3 Sfidare i fondamenti scientifici e tecnici. Pertanto, il romanziere cinese inserisce nella trama i “sofoni” (nel libro vengono chiamati “intellettuali”). Il minimo che possiamo dire è che la loro descrizione e il loro ruolo sfidano in una certa misura la realtà.

Quanto segue contiene spoiler.

Indossa la tua maschera anti-corruzione. // Fonte: Netflix

Cos'è un sophon (intellectron)?

Nel racconto il sofone (o elettrone) viene presentato come un protone, cioè una particella subatomica solitamente presente negli atomi (con i neutroni formano il nucleo, attorno al quale si trovano gli elettroni). Tuttavia, questo protone ha ricevuto un trattamento speciale dai San-T, nemici dell'umanità.

Secondo la spiegazione alla fine del quinto episodio (Risurrezione), e il sofone è il protone che era” Trasformato in un computer cosciente. Ciò ovviamente non sembra plausibile date le dimensioni infinitesime del protone, che sono circa un femtmetro, un milionesimo di miliardesimo di metro.

Questo computer iperfuturistico è anche molto intelligente, grazie all'intelligenza artificiale che gli conferisce la capacità di prendere le proprie decisioni. Il suo obiettivo primario resta però quello di difendere gli interessi di San Te. In questo caso, ciò si traduce in una guerriglia scientifica, per impedire all’umanità di compiere ulteriori progressi.

Come può un sofone essere così piccolo?

C'è un trucco: spazi multidimensionali. Siamo abituati a quella che ha tre dimensioni (larghezza, lunghezza, profondità), e ad essa possiamo aggiungere una quarta dimensione: il tempo. È tempo e luogo. oro dentro Corpo del problema 3i San T affermano di sapere come affrontare le dimensioni extra, di cui noi non saremmo a conoscenza.

Questo è ciò che dice l’avatar utilizzato dai San-T per minacciare l’umanità: “ L'universo contiene molte altre dimensioni oltre alle tre che occupiamo. È così nascosto e piegato da diventare completamente invisibile. Ma abbiamo la tecnologia per diffonderlo. Distribuiamo energie che puoi solo immaginare e le concentriamo in un singolo protone. »

Sophon ha creato. // Fonte: Netflix

La spiegazione data dal personaggio sembra riflettere un campo della fisica teorica Su dimensioni aggiuntive. Qui, è vero, ci saranno dimensioni estese, ma saranno piccolissime, perché avvolte su se stesse. Là Teoria di Kaluza-Klein Si occupa, ad esempio, dello spazio-tempo a cinque dimensioni.

Secondo San-Ti, il sophon ha “ Una mente grande quanto un pianeta », tutti incentrati su una particella subatomica, grazie a processi che permettono di dispiegare e ripiegare le dimensioni. ” Anche il protone più piccolo può diventare infinitamente grande “, spiega l'avatar di San-Ti, nel momento in cui un'enorme struttura emerge nel cielo.

Come hanno fatto i sofoni a raggiungere la Terra?

La massa del protone è circa zero (1,66×10-27 kg). Questa è la scala dello yottogramma. Dato che non pesa quasi nulla, È molto facile spingerlo quasi alla velocità della luce », indica il carattere. Non sappiamo quanto velocemente il sofone abbia viaggiato nello spazio, ma per fare un confronto, un fotone viaggia a circa 300.000 chilometri al secondo.

Sappiamo che il sistema planetario in cui si trova San-Ti dista 4 anni luce dal sistema solare. Se il sofone viaggiasse all'incirca alla velocità della luce, ci sarebbero voluti circa quattro anni (forse un po' di più) per attraversare l'abisso spaziale che separa il suo punto di partenza e la sua destinazione.

Rispetto a quando si sono verificati gli eventi della serie, sappiamo che i sofoni sono entrati nel sistema solare mesi fa. Apprendiamo anche che ce ne sono quattro: la loro creazione richiede la mobilitazione di tutte le risorse San-Ti per ridurre i supercomputer planetari al livello subatomico.

Fonte: Netflix

Come comunicano nel problema dei tre corpi?

Viene spiegato che questi quattro sifoni sono in realtà raggruppati in due coppie. ” Ogni coppia è intrecciata e connessa a livello quantico. » Due rimasero con San Te e due furono inviati sulla Terra. “TTutto ciò che vedono e sentono, noi lo vediamo e lo sentiamo con loro. Questo è lontano anni luce. »

La serie qui richiama un altro concetto di fisica, Intreccio quantistico. Qui, due particelle legate mostrano proprietà sorprendenti. Nonostante le grandi distanze tra loro, la misurazione su uno sembra avere un effetto istantaneo sull'altro. Questo fenomeno ha permesso ad Alain Aspect, un francese, Vincere il Premio Nobel per la Fisica nel 2022.

Perché loro? Perché sono stati inviati?

San Te ha capito che l'umanità si sta sviluppando scientificamente molto rapidamente, perché vive su un sistema planetario stabile: non esiste un'era caotica. Ciò evita così di iniziare il suo sviluppo da zero. Il team San-Ti non è così fortunato: se siete a questo punto della serie, probabilmente sapete perché.

Non solo l’umanità beneficia di un ambiente stabile, ma sembra anche che la scienza e la tecnologia stiano avanzando sempre più velocemente. L'agricoltura, la rivoluzione industriale, l'energia nucleare, i computer, l'intelligenza artificiale… tutto sembra richiedere sempre meno tempo. Ora, questo è un problema per la flotta d'invasione di San Te.

Infatti, quando arriverà, probabilmente l’umanità sarà abbastanza avanzata da sconfiggere gli alieni. Pertanto, dobbiamo rompere gli strumenti tecnici dell’umanità, in modo che rimanga nella sua attuale fase di sviluppo. Anche in questo caso, capiamo in retrospettiva perché gli scienziati si sono suicidati dall’inizio della serie.

Oh scienza. // Fonte: Netflix

” Li abbiamo inviati sul vostro pianeta, nei luoghi in cui le vostre menti più grandi esplorano la realtà nella sua scala più fondamentale [dans les accélérateurs de particules, par exemple, NDLR] Distruggeremo la scienza che può sconfiggerci. Le risposte alle tue domande saranno confuse e prive di significato », dice San Te.

” L'universo rimarrà per te un mistero per sempre. Invece della verità, ti diamo miracoli. Avvolgiamo il tuo mondo con illusioni. Ti mostreremo cosa vogliamo. Siamo ovunque, sempre. Ti stiamo osservando, apprendendo i tuoi segreti », aggiungono. E in conclusione: «Vi faremo riscoprire la paura».

I sifoni sono scientificamente credibili?

Resta una domanda naturale: i sifoni hanno abbastanza credibilità a livello scientifico per rispondere a questo tipo di fantascienza dura? Questa domanda ha una risposta alquanto negativa, secondo Matt Kinsey, professore associato di fisica presso l'Università di Cambridge e consulente scientifico della serie, Interrogato su questo Il 28 marzo.

” Nel nostro mondo spaziale 3D e nella nostra dimensione temporale, no, fondamentalmente non potrebbero [exister] “, osserva il fisico. “ È impossibile violarlo [ces dimensions]. » Inoltre, i sofoni hanno alcuni limiti: “ Non possono essere ovunque contemporaneamente, sempre. “Rassicurante?

Per più

Quale servizio SVOD è adatto a te?

Netflix, Disney+, Canal+ e OCS: offerte SVOD 2024 a confronto in Francia

Scopri il nostro confronto

Vuoi sapere tutto sulla mobilità del futuro, dalle auto elettriche alle e-bike? Iscriviti ora all'ultima newsletter di Wat!