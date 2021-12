Gli astronomi hanno scoperto un buco nero in eruzione che si estende 16 volte la luna piena nel cielo

Centaurus A è una galassia ellittica gigante attiva distante 12 milioni di anni luce. Al suo centro c’è un buco nero con una massa di 55 milioni di soli. Questa immagine composita mostra la galassia e lo spazio intergalattico circostante a diverse lunghezze d’onda. I radioplasmi sono mostrati in blu e sembrano interagire con i gas caldi dei raggi X (arancione) e l’idrogeno neutro freddo (viola). Le nuvole di Halpha (in rosso) appaiono anche sopra la porzione ottica principale della galassia che si trova tra i due punti più luminosi della radio. Lo “sfondo” appare in lunghezze d’onda ottiche, le stelle della nostra Via Lattea sono già in primo piano. Credito: Connor Matherne, Louisiana State University (ottica/halva), Kraft et al. (raggi X), Struve et al. (Ciao), Ben McKinley, ICRAR/Kurten. (Radio).