Midjourney V5: quali sono i comandi da sapere?

Midjourney V5 è disponibile in una versione di prova. Standard specifici sono stati stabiliti dal laboratorio per questa generazione.

Midjourney, il sistema di intelligenza artificiale specializzato nella generazione di immagini, si è appena evoluto. Da metà marzo è disponibile una nuova versione per il test: Midjourney Release 5 (V5). Questa non è ancora la versione finale del modello, ma un ramo sperimentale. Tuttavia, ora può essere attivato su Discord, se si dispone di un abbonamento.

Midjourney V5 è un enorme balzo in avanti. Alcuni ostacoli che i modelli precedenti non riuscivano a superare correttamente, come progettare mani con il numero corretto di dita, ora sono più estesi. Sia su Twitter che su Reddit, gli esempi di nuove creazioni, grazie ai suggerimenti ben scelti, sono fantastici.

che accompagna l’uscita di questa anteprima, Midjourney Elenca alcuni progressi Con questo modello generativo: maggiore qualità dell’immagine, migliori texture integrate, dettagli aumentati e più accurati, minore generazione di testo nelle immagini, rendering più diversificati, stili più estesi e così via. Per molti aspetti Midjourney V5 si comporta meglio.

Ma il tester dietro la piattaforma non ha menzionato su Twitter i comandi specifici da ricordare con questa versione 5. Devi andare su Reddit Per vedere una pubblicazione ufficiale del laboratorio Scopri quali parametri si riferiscono specificamente a questa nuova generazione. Questi parametri sono tre: tile, iw e ar.

Comandi da ricordare per i tuoi reclami su Midjourney V5

Questi parametri non sono necessariamente nuovi. Alcuni esistono già, ma finora si basano su una gamma limitata di impostazioni (ad es. ar). Altri possono essere definiti sperimentali (ad esempio piastrelle). Oltre a ciò, ci sono molti altri modi per dirigere subito l’azione di Midjourney. sono stati elencati nei documenti di laboratorio.

Crea uno stile con Midjourney

discussione” – Piastrella ”, ancora sperimentale, genera pattern che si ripetono in un’immagine in maniera continua. Utile per tessuto, carta da parati o trame, Secondo Medjourney. Le tessere sono nelle versioni 3 e 5 di Midjourney. Abbiamo una guida su come creare schemi ripetuti con Midjourney.

Un esempio potrebbe essere / Immagina la tua_istruzione -v 5 -tile » (senza virgolette e rispettando spazi e trattini)

Esempio di rendering usando il comando tile, per forzare la ricorrenza di un fiore. // Fonte: Numerama con Medjourney

Cambia le proporzioni di Midjourney

Dichiarazione ” -R Usato per richiedere uno specifico rapporto d’aspetto, es. “–ar 3:2” Genera un display dalle classiche dimensioni fotografiche. Ce ne sono altri: 1: 1, 4: 7, 2: 3, 4: 5, 5: 4 e 7: 4. È sperimentale, dice Midjourney, e ti consente di sforzarti per rapporti maggiori di 2: 1. C’è un possibilità che l’offerta sia pericolosa.

Un esempio di istruzione potrebbe essere ” Immagina le tue istruzioni –5 5–ar 7:4 »

I formati sono più comunemente gestiti da Midjourney. // Fonte: metà viaggio

Regola il peso delle immagini e del testo nei suoi prompt

controllo ” – Ayo Specifica il peso che dai a un’immagine (Peso immagine) nel tuo prompt, rispetto al testo. È possibile combinare un’immagine (istruzioni visive), testo (istruzioni scritte) e parametri (come tile e ar) per creare un’immagine visiva. Il comando -iw consente di specificare se e quanto dare priorità all’immagine.

Per impostazione predefinita, il valore è impostato su 0,25 (“–iw 0,25”). Per regolare la ponderazione, puoi andare da -10000 a 10000. Maggiore è il valore negativo che utilizzi, minore sarà il peso che Midjourney darà all’immagine a cui lo invii, rispetto al testo. Più alto scegli un valore positivo, più importante sarà l’aspetto visivo rispetto al resto.

Un esempio di istruzione potrebbe essere ” / immagina il tuo_link la tua_istruzione –iw 25 Puoi aggiungere più link.

partecipazione a Numerama su Google News Quindi non perdere nessuna informazione!