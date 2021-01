Ci sono 14 nuovi ristoranti nel lato ovest della contea di Cuyahoga, appena fuori Cleveland

Cleveland, Ohio – La guida gastronomica settimanale analizza le offerte di cibi e bevande per cucina, geografia e altri argomenti. Questa settimana: presentiamo 14 ristoranti aperti nel 2020 nel lato ovest della contea di Cuyahoga, ma fuori Cleveland. Da Brook Park a Broadview Heights e oltre, abbiamo un’ampia varietà di cibi diversi. Benessere! (Non preoccuparti, East Ciders, vedremo nuovi spettacoli intorno a te nel prossimo futuro.)

Mindful Juicery (Immagine tramite Haley Rubino)

Berea: Front Street Social

Cibo: nachos, hamburger, costolette, panini, costolette e altro ancora.

Consegna: sì

107 Front Beria Street

Ulteriori informazioni su Front Street Social

Estatico diffuso: gioia allarmante

Il cibo: snack, snack e succhi crudi, non OGM, biologici e cheto-friendly.

Nessuna consegna

403 Royalton E Rd., Broadview Heights

Ulteriori informazioni su Mindful Juicery

Gelato Posie B (gelato Posie B)

Brooke Park: gelato occupato B.

Cibo: sapori unici e gelato caratteristico.

Consegna: sì

15800 Snow Road, Brook Park

Leggi di più sull’ape impegnata

Lakewood: Lakewood Track Park

Cibo: carrelli portavivande girevoli. Oggi martedì 12 gennaio – Food Depot e The Cedar Grill (Mediterranean Fusion) mercoledì 13 gennaio. Le ore sono dalle 11 del mattino. Fino alle 20:00 in entrambi i giorni.

Consegna: non valida.

16900 Detroit Ave, Lakewood

Ulteriori informazioni su Lakewood Track Park

Pizzaiolo

Lakewood: Master Pizza

Cibo: pizza, calzini, ali, sottomarini, insalate, opzioni di cibo.

Consegna: sì

14701 Detroit Road, Lakewood

Maggiori informazioni su Master Pizza

Lakewood: Ohio Inn

Il cibo: hamburger e panini su quello che il ristorante chiama “un menu in continua evoluzione”.

Nessuna consegna

11822 Detroit Ave, Lakewood

Ulteriori informazioni sull’Ohio Inn

Vai, fu

Parma: canna

Il mangiare: oltre trenta gusti congelati, oltre a opzioni senza zucchero, incluso il gelato.

Consegna: N / A

5793 Pearl Road, Parma

Maggiori informazioni su Sugar Shack Creamery

Rocky River: vai da Buddha

Pasti: Il self-service offre piatti vegetariani senza glutine, a basso contenuto di grassi e a basso contenuto di sale.

Consegna: sì

19900 Detroit Road, Rocky River

Ulteriori informazioni su Go Buddha

Città barbecue Mark Bona, cleveland.com

Rocky River: il grande greco

Cibo: fast food mediterraneo, insalata greca, giroscopi, falafel e altro ancora.

Consegna: sì

21605 Center Ridge Road, Rocky River

Maggiori informazioni sulla Grande Grecia

STRONGSVILLE: City BBQ

The Eating: Fast casual grill, che include panini, costolette, maiale, costolette e altro ancora.

Consegna: sì

17818 Royalton Road, Strongsville

Ulteriori informazioni su City Barbeque

Contea di Taco. (Immagine fornita da Taco County)

Strongsville: Taco County

Cibo: tacos, opzioni di costruzione personalizzate, nachos (quiz, guazzo, salsa) e altro ancora.

Consegna: sì

17830 Royalton Road, Strongsville

Ulteriori informazioni su Condado Tacos

West Lake: un sociologo italiano

I pasti: cibo italiano, con molta pasta, pizza, pesce e altro ancora.

Consegna: sì

200 Crocker Park Street, Westlake

Ulteriori informazioni su Leo Italian Social

Il gelato di Mitchell

West Lake: il gelato di Mitchell

Cibo: oltre trenta gusti di gelato, sciroppo, yogurt e vegetariano.

Nessuna consegna

27155 Detroit Road, Westlake

Maggiori informazioni sul gelato di Mitchell

West Lake: l’Oceano Pacifico orientale

Cibo: spaghetti giapponesi, ciotole, tè alle bolle, torte di aragosta e altro ancora.

Consegna: sì

186 Union Street Westlake

Ulteriori informazioni sulla regione del Pacifico orientale

Copertura correlata: guide nutrizionali

14 ottimi ristoranti ad Akron

13 ottimi ristoranti vicino a Pinecrest

7 ristoranti francesi con patio in Greater Cleveland

13 principali birrifici a Cleveland che servono cibo delizioso

35 posti dove ordinare cibo italiano durante una pandemia

9 Non perdetevi i dessert senza cioccolato a Greater Cleveland

11 Da non perdere il cioccolato fondente a Greater Cleveland

13 ristoranti di proprietà femminile nella Greater Cleveland

10 birrifici che offrono consegne nel nord-est dell’Ohio

14 ristoranti con punti ristoro invernali nel nord-est dell’Ohio

sono cleveland.comIl team Life and Culture si occupa di questioni legate al cibo, alla birra, al vino e allo sport. Se vuoi vedere le mie storie, Questa è una guida sul sito web cleveland.com. Anna Bill Wells di WTAM-1100 e io parlavamo di cibo e bevande di solito alle 8:20. Giovedi. Aspetta le 8:05. Il venerdì a guardare “Beer with Bona e Mach, More, More” con Munch Bishop alle 1350 AM The Gambler.

Fai un salto nel fine settimana e Disco Per Cleveland.comsettimanalmente A CLE Una newsletter via email, la tua guida essenziale alle cose più importanti nella Greater Cleveland. Arriverai nella tua casella di posta venerdì mattina: un esclusivo elenco di cose da fare incentrato sul meglio del fine settimana. Ristoranti, musica, film, arti dello spettacolo, divertimento in famiglia e altro ancora. Clicca qui per registrarti. Tutti cleveland.com Le newsletter sono gratuite.