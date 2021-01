Cinque nuovi scooter elettrici di Fantic

A cura di: Giannis Petruchillos

L’italiano ha introdotto cinque nuovi scooter elettrici fuoristrada per il 2021 Immaginario. Questo è Hard Tail, Trail, All Mountain, enduro E un DH che soddisferà tutti coloro che vogliono muoversi in fuoristrada, su piacevoli sentieri di montagna o gare in discesa.

La caratteristica principale dei nuovi modelli è il loro nuovo motore elettrico Bruce, S-Mag. È dinamico Estetica di alto livello degli italiani …E molto leggero 90Nm Con sistemi ausiliari come il controllo della cadenza di potenza e la risposta progressiva del pedale, progettati per fornire un migliore supporto al guidatore con una risposta aumentata del 30%, ma anche quando il motore non è in funzione, il sistema Doppia ruota libera I pedali possono muoversi senza alcun attrito.

Telaio in carbonio leggero progettato da Fantic

Nelle sue condizioni Passa edifici Abbiamo un nuovissimo telaio in fibra di carbonio completamente progettato Biciclette ad alte prestazioni con attacchi in testa!Di Fantic. L’enfasi è posta sulle dimensioni ridotte e sulla protezione dagli elementi in montagna. Ovviamente il suo peso è incredibilmente ridotto mentre il diametro della ruota anteriore è di 29 pollici.

Nello stile top Enduro, i ciondoli hanno la prima parola perché provengono da Ohlins Il RockShox con ottima strada per divertirsi su strade e corsie impegnative. Anche i freni sono di prim’ordine FrenataMentre il focus è sull’affidabilità in quanto è inteso per casi estremi.

Ulteriori informazioni sulle bici fantasy Qui.

