Chi è Xabi Lam, l’influencer più seguito su TikTok?

ascesa meteorica. Con oltre 114 milioni di iscritti, l’influencer italiano Xabi Lam è la seconda persona più seguita su TikTok, dietro all’americana Charli D’Amelio. Tuttavia, non dice una sola parola nei suoi video.

Infatti, il 21enne, che vive a Chivasso (Italia), ha suscitato molto scalpore puntando sul linguaggio non verbale.

Davanti alla telecamera, prende in giro gentilmente alcuni tutorial e altre sequenze sciocche che trova sui social network, mescolando gesti semplici, come alzare le spalle, con espressioni facciali frustrate.

Su TIKTOK dopo aver perso il lavoro

Il suo vero nome è Khabani Lam, tiktoker di origine senegalese registrato sul podio durante il confino il 15 marzo 2020.

Ha deciso di creare contenuti per occuparsi dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia di Covid-19. L’influencer, cresciuta in social housing, lavorava in una fabbrica vicino a Torino.

Poi le cose sono andate molto velocemente. Le sue scene umoristiche si sono diffuse nel paese e in tutto il mondo.

“Il mio obiettivo è semplicemente intrattenere le persone”

“Sinceramente non mi aspettavo affatto un successo così globale. Certo, sono felice di essere la persona più seguita in Italia, ma il mio obiettivo è semplicemente far divertire la gente”, si legge nel quotidiano. Corriere della Sera Quello che ora ha più iscritti di Bella Poarch.

Tra le sequenze delle sue denominazioni, possiamo citare quella in cui risponde a un utente che sbuccia una banana con un grosso coltello. Con le sue espressioni facciali uniche, Xabi gli offre un pezzo da staccare semplicemente… con le mani.

Ancora una volta, visto più di 277 milioni di volte, ha reagito, sempre con la stessa aria esausta che è diventata la sua firma, a un video di tiktoker che mostra un trucco del rotolo di carta igienica.