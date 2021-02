Dove trovare il miglior panetton ad Atene

Le feste sono arrivate, ma sarà tardi e continuiamo a riempire i tavoli festivi con meloma-maccheroni, corrapidi, cioccolatini e altri dolci festivi. Ma lasciamo da parte i tradizionali dolci natalizi greci e andiamo a prendere i panitoni, una delizia natalizia esotica che negli ultimi anni ha sorpreso il nostro paese. Lo troverai in varie forme, con frutta, cioccolato e tanto altro e se non l’hai ancora provato, è il momento! Qui troverai 3 locali con il miglior panettone di Atene, non aspettare, vai a … panettone!

Qualche parola su Panetoni:

È di origine milanese ed è un tipo di pane italiano che viene prodotto e comunemente consumato a Natale e Capodanno in quasi tutte le parti del mondo. Tradizionalmente contiene arance candite, agrumi, scorze di limone e uvetta. Ci sono molte altre forme, come i signori o il cioccolato. Di solito è servito con una bevanda dolce calda. La parola “panitone” deriva dalla parola italiana “paneto” che significa piccolo pane. Il suffisso italiano migliorato “-one” cambia il significato in “pane grande”.

I migliori paneatoni in città …

Panetoni con la storia solo in un forno da takis! Un forno tradizionale perfetto ad Atene all’ombra dell’Acropoli, dove troverai deliziosi panitoni italiani e altro ancora. Panetoni Classici Fruttati, con castagne candite, ripieni di cioccolato, crema al limone o arachidi … yum!

Misaraliotou 14, Atene

Uno dei migliori ristoranti gourmet nel centro di Atene, ha uno dei panini più deliziosi della città! Un panettone italiano festivo con castagne, limone, fragola e cioccolato e in una confezione molto festosa non vorrai rovinarlo. Perfetto se scegli di portarlo come dessert in una casa accogliente, se preferisci ancora mangiarlo da solo, ancora meglio!

Panagiotou Anagnostopoulou 11, Atene

I panettoni sono autentici italiani ma greci perché sono fatti in un forno greco! Classica, con tavolette di cioccolato, ricoperta di cioccolato bianco o al latte, in diversi formati e con diverse aggiunte, l’insalata in panitone greco. E, naturalmente, la confezione perfetta per decorare (per un po ‘) la tua tavola festiva.

Matruzo 12, Atene