La spaventosa profezia di Agios Paisius sull’Italia: “Ce ne sarà una … e sarà risolta” – Retromania

San Paisio raccontò fino alla fine della sua vita i vari eventi che il pianeta avrebbe vissuto con una strisciante profezia sull’emergere dell’Italia. È anche scioccante e sorprendente confermare le profezie di Agios Paisius e Cosma da Ettulus, che avevano anticipato. Il dolore che l’umanità e il nostro Paese dovranno affrontare parlando di epidemie mortali Ma anche una “guerra” con i turchi!

Nel libro dello sceicco Paisios sono registrate orribili testimonianze di pellegrini che hanno parlato con lo sceicco.Sheikh, il nostro Paese è circondato da nemici e tutti i grandi (americani ed europei) li stanno aiutando, e soprattutto i turchi.

PGRpdiBzdHlsZT0iIiBjbGFzcz0ibWFpbl9iYW5uZXIgdmlzaWJsZS1zbSB2aXNpYmxlLXhzIj4KCQkJPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gQXRoZW5zX0FydGljbGVfSW5saW5lX01vYmlsZSAtLT4NCjxpbnMgY2xhc3M9ImFkc2J5Z29vZ2xlIg0KICAgICBzdHlsZT0iZGlzcGxheTppbmxpbmUtYmxvY2s7d2lkdGg6MzAwcHg7aGVpZ2h0OjI1MHB4Ig0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTU5MzcxNDc4NDM1NzA1MjQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMTQ1MTc0MDQ4NiI + PC9pbnM + DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlIHx8IFtdKS5wdXNoKHt9KTsNCjwvc2NyaXB0PgkJCTwvZGl2Pg ==

Ha risposto che i turchi hanno capanne nelle loro cinture (cioè la loro estremità è vicina a -LMD). ΘSoffrendo di gravi danni. Ci sarà un conflitto nell’Egeo. Non subiremo molti danni. Allora i russi sarebbero intervenuti dall’alto, e così fu, come dice la profezia di san Cosma. Gli anziani si prenderanno cura di … I greci devono proteggere Costantinopoli. E così Dio ce lo dà. Possa Dio aiutarci perché siamo ortodossi.

Lo sceicco rispose: Che tipo di cristiani siamo? Sai all’estero come vivono i peccati i greci? Giorno e notte si divertono e si rotolano nel peccato. In che modo Dio ci aiuterà a ottenere la città? E mi disse nel suo modo semplice e saggio: C’è lievito, e questo lievito preserva la Chiesa e la Grecia. Per questo lievito il Signore farà tutto ciò che vuole. Alla fine gli chiedo: Sheikh, li vediamo?

Allora lo sceicco guardò la rampa dove scendeva un folto gruppo di pellegrini e ci disse: vieni adesso, per sempre. Ti ho parlato molto di oggi. Anziano, come vede la disgregazione della Jugoslavia? Bene, sarebbe un bene per la Grecia. E l’arco islamico? C’è un rischio per noi?.

Bene e ne uscirà fuori. E poiché ero confuso e non capivo il significato delle sue parole, poi mi ha spiegato che: Satana vuole sterminare l’uomo. Ma Dio non sempre lo permette come vuole Satana. Cos’altro fa? Dà a Satana il diritto di fare il male in una certa misuraPerché è da questo male che esce il bene.

Ha detto che qualunque cosa accada all’Iraq, la Turchia soffrirà di una potenza alleata, specialmente degli americani. Avrebbe perso anche i suoi amici tradizionali, i tedeschi. Ha anche detto: In Italia verrà presentato un nuovo Mussolini, in Germania il nuovo Hitler e la Comunità economica europea (l’Unione europea ora) verrà sciolta.

Ha detto che la Comunità economica europea non ha nulla a che fare con l’America. L’America, come il telaio, accoglie tutte le violazioni, mentre nella Comunità economica europea ci sono interessi contrastanti e intrecciati. Sei andato in Turchia, Sheikh? Sì sono andato. I miei genitori hanno combattuto lo chef. Torniamo di nuovo indietro, Sheikh?

Dopo la mia domanda, lo sceicco è entrato immediatamente nella cella e ha portato un piccolo taccuino scritto in persiano o turco, Con le profezie di sant’Arsinio (dalla Cappadocia) dal 1901 al 1923. Questo taccuino includeva eventi accaduti in quel periodo e future profezie. Lo sceicco mi ha mostrato quello che aveva scritto sul 1922: quest’anno il nostro paese sarà perso e saremo perseguitati, ma torneremo di nuovo.