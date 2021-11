ART TO PLAY 2021. POP CULTURE Ti incontra a Nantes

festival L’arte di suonare 2021 si terrà nel cuore Centro Espositivo Bejwar Il 13 e 14 novembre 2021 a Nantes. Nel programma di questa decima edizione: fumetti, manga, videogiochi, sfilate in costume, laboratori, concerti, YouTube e serie webS. Tra gli ospiti in cima al conto, Isaac Hempstead Wright Soprannome crusca stark nella catena degli scioperi Game of Thrones. A pochi giorni dall’inizio dei festeggiamenti. Fino ad allora, amanti Cultura Pop Art Potrebbe divincolarsi con impazienza.

Il 13 e 14 novembre 2021, Nantes onorerà la cultura popolare con il festival l’arte di suonare Che tornerà per il decimo anno consecutivo. Sono attesi fan di manga, anime, videogiochi, cosplay e appassionati di curiosità Centro Espositivo Bejwar Per due giorni di immersione in tutto ciò che compone la cultura pop oggi.

Ospiti della decima edizione

A dare colore all’evento, che nel 2019 ha accolto oltre 31.000 visitatori, saranno presenti una trentina di ospiti di diversa provenienza.

Prima di tutto, puoi contare sull’avereIsaac Hempstead Wrighte crusca stark nella serie Game of Thrones. Sabato 13 novembre, l’attore britannico di 22 anni parteciperà a una conferenza e firmerà un libro. Nel 2019 e nello stesso disco è stata l’attrice Keri Ingram Soprannome Shereen che hanno partecipato al festival.

il lato travestimento, Spagnolo AlisyuonSarà presente anche lui, che ha vinto diverse gare di cosplay, oltre al cosplayer Max HW LabsChi rappresenterà l’Italia in questi due giorni. Puoi anche aggiungere alla lista, mirai per l’Olanda, Cattivo per la Germania o addirittura biondacay per il Belgio. Saranno dieci in totale cosplayer affrontarsi durante prima di Natale, importante concorso internazionale di costumi che si svolgerà domenica 14 novembre al Teatrol’arte di suonare.

In termini di videogiochi, molti Giocatori e banner Contribuirai al festival attraverso sessioni di fotografia e autografi. Seguito da più di mezzo milione Seguaci Su Twitch, il MEWteam, Consiste di Julieterse Sharon (i latte)e chipset e Arilian, sarà completo. Oltre a prepararsi per l’uscita del suo fumetto Miguel, ispirato a GTA RP e previsto per febbraio 2022, giocatore AlexClick Lei uscirà la piuma più bella per lei per firmare i tuoi autografi.

Dalla parte del gioco YouTube, la presenza dell’influencer Tokyo No Godall’origine KaraL e brilla noi Stabilirà il tono eccitante per l’atmosfera che probabilmente alzerà Nantes questo fine settimana.

Aggiungi a questo molto talentuoso cronografo Seguito da più di 2 milioni di persone e dal gruppo cielo stellato, lasciandoti cullare dalle sue melodie rock con influenze asiatiche.

Aspettative

Che piacere vedere che questa trilogia è un famoso film manga Attacco dei Titani Andrà in onda domenica 14 ottobre. Altri film d’animazione come touch Voglio mangiare il tuo pancreas a partire dal Shin’ichirō Ushijimae Il segreto dei pinguini a partire dal Hiroyasu Ishida e Mirai, la mia sorellina a partire dal Mamoru Hosoda Andrà in onda sabato 13 novembre dalle 11:00 alle 17:00.

Villaggio Artisti e Modelle

Ora è il momento di lasciarsi stupire dal Villaggio degli Artisti. Come ogni anno, quest’ultimo tornerà al festival L’arte di suonare 2021 Per evidenziare le opere di una cinquantina di artisti provenienti da tutta la Francia. Fumettisti, illustratori, mangaka, autori, ecc. Molti ti apriranno le porte dei loro diversi universi.

È inoltre possibile visitare diversi padiglioni con temi diversi: Taiyaki Cafe per i tradizionali pancake giapponesi, contro il Giappone Per trovare costumi e accessori, Tatuaggio aerodinamico Per tatuaggi temporanei o Il mio Giappone personalizzato Per pianificare il tuo viaggio su misura.

Attività

Per quanto riguarda le attività previste per questi due giorni, sarà difficile annoiarsi perché l’elenco è lungo e insolito: creare opere d’arte in pasta per pancake, realtà virtuale, introduzione al Quidditch, simulatore di corse automobilistiche, body art, torneo di puzzle o persino incontrare giapponesi cani.. Wow (f), che programma!

_

Informazioni pratiche

Art to Play 2021 è la decima edizione di una grande festa che include cultura pop, videogiochi e manga. Per due giorni, questo evento pubblico si propone di scoprire e condividere universi diversi, attraverso immagini, musica, giochi e intrattenimento. Insomma, partecipa, interagisci, gioca e sogna tra ospiti, spettacoli, tornei e laboratori.

i prezzi

Biglietto giornaliero: 16 EUR

Abbonamento due giorni: 23€

Tavolo

Sabato 13 novembre (10-20) (Apre alle 9:00 per i biglietti pre-acquistati)

domenica 14 novembre (10-19) (9 per i biglietti acquistati in prevendita) + info su www.art-to-play.fr

Titolo

Centro Espositivo Bejwar

Exponantes – Padiglione XXL, Rte de Saint-Joseph

44300 Nantes

Chiamata

Telefono. 02 40 52 08 11

fax. 02 40 93 80 50

Maggiori informazioni sul sito web