30 anni nel cinema europeo a Singapore

L’European Film Festival (EUFF) torna sul grande schermo in proiettore dopo un anno di pausa a causa della pandemia Covid-19.

Presentato dalla delegazione dell’Unione Europea a Singapore, l’EUFF (Festival del cinema europeo) festeggia il suo 30 ° anno dal 6 al 23 maggio 2021. Al suo ritorno a Singapore, il festival si reca in i dati mostranoPorta il meglio del cinema europeo contemporaneo nel cuore della società di Singapore per deliziare gli spettatori.

Il festival di quest’anno presenta 23 film su un periodo più lungo, che riflettono la diversità di prospettive, storia, lingue e culture nel continente europeo.

Sebbene i film presentati al festival possano appartenere a un paese specifico, rappresentano tutti il ​​patrimonio culturale comune dell’Europa.

Secondo Barbara Blinkert, ambasciatrice dell’Unione europea a Singapore: La storica 30a edizione del Festival del cinema europeo arriva in un momento senza precedenti con la pandemia COVID-19 in corso. In questi tempi davvero stressanti, molti di noi si rivolgono all’arte nelle sue molteplici forme: letteratura, musica o film. Nell’ambiente di oggi, mentre il viaggio rimane una sfida, il cinema ci fornisce l’obiettivo di cui abbiamo bisogno per sperimentare e comprendere le molte complessità e culture che plasmano, definiscono e rendono il nostro mondo quello che è. ».

La UEFA 2021 mostra lo stato e il film d’apertura

Il Portogallo è il paese illustre quest’anno e apre il festival con il suo film Mayer Park 6 maggio 2021. La commedia drammatica del 1933 a Lisbona è un vortice di emozioni, divertimento e intrattenimento poiché racconta la storia di un teatro a Barkey Meyer e del quartiere dei teatri e dei divertimenti di Lisbona.

Per celebrare il suo 30 ° anniversario, l’EUFF offre una visione pubblica gratuita del film portoghese Mayer Park 12 maggio alle 20:00

I biglietti sono disponibili Qui

Incorpora un Tweet

Celebrando 30 anni di cinema europeo

Per la prima volta e come parte della sua 30a edizione, EUFF presenta anche un film finale il 23 maggio – Maestro Cheng Dalla Finlandia, diretto da Mika Kurismaki.

Il pubblico potrà assistere alle proiezioni di film da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina. I film proiettati sono recenti e hanno avuto successo nel loro paese d’origine.

EUFF offre una raccolta di film di tutti i generi: drammatico, storico, comico e animato. Il programma completo può essere trovato Qui.

Celebrare la diversità culturale e il dialogo interculturale attraverso il cinema fornisce un messaggio positivo in un momento di continue sfide. Afferma il forte impegno dell’Unione europea nelle sue relazioni con Singapore e il collegamento più stretto dell’Unione europea con il suo pubblico.

I cortometraggi di Singapore sono stati presentati all’EUFF

Non solo questo festival cinematografico è una finestra sul meraviglioso mondo del cinema europeo, ma fornisce anche una piattaforma per mostrare i film dei giovani registi di Singapore. Il festival continua la lunga tradizione della collaborazione dell’EUFF con la Singapore Film School. Partner per la sesta volta con la School of Film and Media Studies del Ngee Ann Polytechnic, presenta EUFF film brevi Studenti delle scuole insieme alla selezione ufficiale dei film.

Date e biglietti UEFA 2021

Il Biglietti Costa $ 13,50 nei giorni feriali e $ 15 nei fine settimana ed è disponibile per la vendita a partire dal 21 aprile.