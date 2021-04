Italia: 5 + 1 cose che mi piacciono

L’Italia è un paese di infinita bellezza. L’Italia è il mio grande amore e non riesco a immaginare il mio amore. L’Italia riunisce tutte le lezioni di vita che tutti dobbiamo tenere a mente. Un paese bellissimo e incantevole che si innamora di tutti coloro che lo visitano.

1. La sua architettura

L’unica Italia, modello per altre culture. Non ho particolari conoscenze di architettura, ma non bisogna restare affascinati dalla street art, le statue che circondano ogni angolo d’Italia. L’Italia è un museo aperto. Ovunque tu vada un’opera d’arte. Scritto come “L’ideatore ha preso i disegni di Michael Angelos e lo ha realizzato in Italia”. Roma è un punto magico su questo pianeta.

2. La sua musica

Leggi di più

L’Italia non ti trasporta solo con la sua arte, ma anche con la sua musica. Amo le melodie italiane. Ti fa credere nell’amore, nella bellezza della vita, nel vero amore. È la casa di Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli, cantanti che hanno trasmesso con la bellezza e la voce della musica italiana al mondo intero l’importanza del canto e della lode all’amore.

3Moda e artigianato

Nessuno e nessuno al mondo può superare l’ingegno italiano. L’Italia fa nascere la sua gente e regala loro un dono naturale di bellezza e gusto. Ovunque tu vada, le persone nascono con queste estetiche che sono cool ma allo stesso tempo semplici. Inimmaginabilmente unico e umile. Nessuno può abbinare una camicia bianca a pantaloni di lino meglio degli italiani. E nessuna donna può sembrare carina e semplice allo stesso tempo come un’italiana.

4. Cucina italiana

Quando si va in Italia, si impara a godersi il cibo, non solo a mangiare. Per gli italiani la buona cucina e il cibo sono tutto. Pasta e pizza sono i loro preferiti più popolari. Ma chi può resistere al meraviglioso sapore di pomodoro e basilico? Ti portano in un’altra era. Tra i vigneti della Toscana e le coste di Positano.

5. Temperamento italiano

L’Italia è il Paese che ti fa credere nella vivacità delle persone e nella gioia di vivere. In “Eat Pray Love”, Julia Roberts, un autenticatore italiano, dice: “In Italia lavoriamo per guadagnarci da vivere.” Il lavoro non è la loro vita. In Italia, le loro vite sono musica, opera, vini pregiati, verdure, frutta fresca , bei tessuti e naturalmente amore, senza di essa la vita è una tortura.

6. Una passione per la vita

L’Italia è il Paese che ti fa credere nel miracolo della vita. Imparare l’italiano è una magia. Linguaggio unico e musica piena di emozioni. Come la loro vita. Lamour, Lucy, Le parole di Alegria piene di amore per la vita, di godimento della natura, momenti di ogni giorno. Dove è nata la più grande storia d’amore per le strade di Verona, Romeo e Giulietta. Se visiti l’Italia, imparerai cosa significa vivere per me e amo tutto ciò che la natura ha così generosamente.

“Nessuno viene in Italia per la bellezza. Viene per la vita”.