Da Bruno: estate più fresca italiana a Paleo Faliro, Focus – ristoranti

Sono passati più di 30 anni da quando la cucina italiana di Da Bruno ha abbassato tutta l’Atena più a sud per le fedi nuziali dai sapori italiani. Il E in estate, quando i tavoli fuori sono così festeggiati, lo splendore del Palio Faliro è un motivo in più per condividere il bellissimo Agios Alexandros Alley, muschio come pasta fresca, taglias succose e, naturalmente, gli autentici tartufi neri estivi, che arrivano su l’elegante porticato direttamente da Alba.

Questi funghi reali sono in prima linea nel nuovo menu ideato dallo Chef Patron Dimitris Tsukares per questa estate, con la proposta – già ricca – per il ristorante che si addobba con piatti che portano in tavola profumo di mare e tesori ma anche le meravigliose specialità, che apparivano nel menu come preferiti senza tempo; Il paparazzo raffigurato con il distillato di aragosta, che arriva a tavola con una testa piena di Romano Pecorino, per immergerne e assorbirne il profumo e il sapore mentre si scioglie intorno a loro, è forse il più sorprendente di tutti.

La lista dei vini altamente aggiornata completa l’esperienza italiana con bottiglie di vino bianco e rosa ghiacciato sul tavolo. Ovviamente nessun pasto è completo senza il giusto dessert. Con semifreddi fugaci in tante forme da abbinare al famoso tiramisù del negozio ma anche ai dolci fruttati per portare freschezza alle serate estive, con tanto di panorama di pregiati liquori e dolci italiani.