Carlo de Pascale svela il meglio del terroir italiano

La Noissette IGP (Nocciola Tonda Gentile IGP)

La nocciola Piemonte, una prelibatezza trilobata, riconoscibile per questa particolarità botanica. Questo frutto secco era inizialmente una manna dal cielo. All’inizio del XIX secolo, il blocco marittimo dell’Inghilterra, il Piemonte riceveva pochissimo cacao, che gli aristocratici e la borghesia erano ghiotti. C’è la geniale idea di sostituire parte del cacao con la pasta di nocciole. Ecco come gianduia, la famosa pralina torinese, che in seguito ispirerà una diffusione famosa in tutto il mondo.

Nel 1964 il signor Ferrero, austero e paternalistico capo di una rinomata pasticceria, ribattezzò la sua localissima supercrema Nutella. Quindi ha il prodotto (una crema spalmabile super) e ora ha il nome, un marchio nato per essere internazionale. Oggi la nocciola Piemonte IGP è troppo buona per la Nutella, ma è utilizzata da artigiani e chef di tutto il mondo. Delicatamente tostato, rubato alla cuticola, intero, schiacciato o trasformato in crema artigianale, ha contribuito allo sviluppo dell’economia locale plasmando il paesaggio delle Langhe, dove noccioleti e viti si alternano in perfetta armonia.