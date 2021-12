un negozio di alimentari nel quartiere Fondaudège a Bordeaux con prodotti pugliesi in Italia.

Ostuni è un negozio di alimentari di quartiere con prodotti direttamente dalla Puglia in Italia. “La citta Blanca” ha aperto da pochissimo, il 30 agosto 2021, nel quartiere Fondaudege vicino alla fermata del tram Croix de Seguey, sulla linea D. Qui troverete prodotti di piccoli produttori indipendenti (13/14 produttori per quasi 100 referenze). Pasta, buon olio d’oliva, antipasti e i piatti essenziali. Antipasti tradizionali tra cui affettati come salame e prosciutto, olive, peperoni arrostiti, carciofi, formaggi locali italiani. L’Italia è anche pasta, e troverete tutte le classiche paste per lasagne o ravioli o pasta al forno. La boutique è aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:30 – 16:30 alle 19:30 e il sabato dalle 10:30 alle 19:00. Vera cotta per Thomas Galharague, autore del blog Cucina bordolese.

Otsumi nel quartiere Fondaudège a Bordeaux

Thomas Galharague è il food designer e reporter del blog Bordeauxfood, su cui troverai indirizzi essenziali a Bordeaux e altri indirizzi in divenire, articoli e podcast. Thomas Galharague è originario dei Paesi Baschi, ed è appassionato di gastronomia al punto da cercare sempre buoni prodotti, buoni ristoranti. Ciò che spinge anche questo gourmet – gourmet è il momento presente, Thomas non smette mai di scoprire il talento degli chef, puoi facilmente incontrare questo blogger nei luoghi in cui si esprime la gastronomia. Bordeauxfood.fr, è presente su vari media come social network (Facebook, Instagram) o in replay su piattaforme podcast (Spotify, Deezer, Amazon, ecc.)