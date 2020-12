Paolo Rossi Cina

Diversi media italiani hanno annunciato la sua morte giovedì 10 dicembre 2020.

Quest’anno, la morte ha colpito più volte nel regno di Little Entertainment Legends. Musicisti famosi ci hanno portato come Manu Dibango E il Mori Kante, Grandi attori come Sean Connery E il Chadwick Bosman E recentemente come gli dei del calcio Diego Armando Maradona E il Papa Bubba Diop. Come se non bastasse, i media italiani hanno annunciato giovedì 10 dicembre 2020 la morte del calciatore italiano Paolo Rossi, Campione del mondo 1982 vinto dall’Italia e Pallone d’Oro europeo nello stesso anno.

«Il calcio italiano sta perdendo una delle sue leggende. Paolo Rossi, il campione del mondo 1982 vinto dall’Italia, è morto all’età di 64 anni. Informazioni rivelate dai media d’oltralpe e dalla vedova dell’ex nazionale italiana, Federica Cappelletti. Quest’ultima ha annunciato la notizia tramite il suo account Instagram e ha pubblicato una foto della coppia», Hanno sottolineato i nostri colleghi Mercato del piede

Dopo aver annunciato la sua morte, è stato elogiato da molte delle precedenti glorie del round-ball, che hanno apprezzato la sua abilità artistica, così come da coloro che gli hanno massaggiato le spalle durante la sua carriera. Questo è un caso speciale Roger Mile Che ha attraversato la sua strada con il Camerun attraverso il mondo che ha perpetuato la sua leggenda.

«È con grande tristezza che ho saputo della scomparsa del mio caro amico Paolo Rossi. Ricordo il famoso Italia – Camerun, abbiamo giocato ai Mondiali del 1982. Posso ammirare il tuo meraviglioso talento. Le mie più sincere condoglianze ai tuoi cariHa scritto su Instagram giovedì 10 dicembre 2020.