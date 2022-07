Annunci



































































Piede Italia: il nazionale algerino Ismail Bennacer realizza un traguardo storico dopo aver vinto con il Milan nel campionato italiano.

Dopo questa incoronazione, Bennacer è il primo giocatore algerino a vincere il titolo di “scudetto” nella storia della partecipazione di giocatori algerini con club italiani alla competizione.

Nessun giocatore algerino ha mai vinto il campionato italiano prima di Ben Nasser, poiché l’ex stella della Lazio Mourad Maghni e il fuoriclasse del Napoli Faouzi Ghoulam avevano già vinto la Coppa Italia e la Super italiana senza lo scudetto.

Ismail bin Nasser ha contribuito molto al titolo di campione del suo club milanese in questa stagione, recitando in tutte le fasi della competizione e in tutti gli incontri che ha combattuto.

Il coronamento del campionato milanese è arrivato dopo un’agguerrita competizione con l’Inter, seconda in classifica, che ha gareggiato con i rossoneri nell’ultimo turno di campionato.

Il Club Rosso è riuscito a stabilire lo scudetto al 38° turno dopo la splendida vittoria sul Sassuolo Club con tre punti di netto, lo stesso risultato che si è concluso nella sfida dell’Inter contro la Sampdoria.

Il Milan ha concluso il campionato con 86 punti in vetta alla classifica, mentre l’Inter è arrivata seconda con 84 punti, e Napoli e Juventus rispettivamente al terzo e quarto posto.

Il Milan è assente dai podi del campionato dal 2011, in un lungo periodo di inattività, durante il quale la Juventus ha controllato lo “scudetto” avanti e indietro e da allora ha ottenuto 9 titoli consecutivi, prima che l’Inter spezzasse quella catena la scorsa stagione per accaparrarsi il titolo.