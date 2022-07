Little Italy annuncia i programmi estivi 100% gratuiti!

Che tu stia attraversando l’altopiano, Griffintown, Rosemont o Notre-Dame-de-Grâce, devi ammettere che la città è piena di cose da fare ovunque a Montreal. Poiché la maggior parte delle misure sanitarie è stata allentata, ora possiamo goderci le feste estive in vari distretti della capitale.

Per esempio, Little Italy ha tante sorprese, festival ed eventi emozionanti che ti aspettano per tutta l’estate 2022E non vorrai perderne nessuno, perché è gratis!

Gli amanti del cinema saranno davvero viziati, poiché nel quartiere verrà proiettata una serie di film. Infatti, Dante Park ospiterà dal 6 luglio al 31 agosto Festival del cinema italiano contemporaneo Ogni mercoledì sera, al buio vengono proiettati documentari, film storici, commedie e altro ancora. Inoltre, il Festival del cinema sociale e politico Cinéma sous les étoiles presenterà opere assolutamente toccanti l’11 luglio e l’8 agosto.

Inoltre, quest’estate la cultura italiana sarà onorata in tanti modi diversi. Non solo potrai vedere la sfilata di auto di fascia alta durante Festival dell’auto italiana di Montreal Il 10 luglio e partecipa a diverse feste di quartiere a Notre-Dame-de-la-Défense, ma puoi anche goderti una vera birra di cultura italiana durante la 29a edizione di ItalFest!

Durante questo festival, che si svolgerà dal 12 al 14 agosto, saranno protagonisti la musica, l’arte, la gastronomia e la musica italiane, mentre dal 17 al 19 giugno, Piccola Festa St. Laurent Street prenderà d’assalto! In questo meraviglioso evento, avrai l’opportunità di assistere a spettacoli musicali Marco Cagliari, Bronzo E il ragazzo kona Tra le altre cose, oltre a fare molti acquisti locali e godersi l’intrattenimento festivo.

Nota anche quello Per celebrare lo stile Little Italy, il microbirrificio Saint-Houblon ha rilanciato Sapori del SoleQuesta birra totalmente rinfrescante che rende omaggio al quartiere benestante della nostra città sarà disponibile nei negozi a partire dal 15 giugno.

Credito: DSC di Little Italy

Insomma, non vediamo l’ora di prendere parte a tutte queste attività che renderanno così vivace Little Italy quest’estate!