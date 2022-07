Forte aumento dei casi di Covid in Svizzera questa settimana

Nei sette giorni precedenti il ​​4 luglio 2022, in Svizzera sono stati segnalati 46.025 nuovi casi di Covid-19, secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (OFSP), il 39% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Inoltre, 455 persone sono state ricoverate in ospedale, con un aumento del 52% rispetto alla settimana precedente. E 13 pazienti sono morti. I pazienti Covid-19 hanno occupato 45 posti letto di terapia intensiva, ovvero circa il 6% del totale.

Foto di Anna Shvets su Pexels.com

La variante predominante di Covid-19 è B.1.1.529 – Omicron, che rappresenta il 100% dell’infezione. Nonostante l’aumento dei casi, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha indicato che la situazione epidemiologica è sotto controllo nonostante l’aumento dei casi. strategia in tempo reale.

Le regioni con i più alti tassi di infezione in Svizzera possono ora essere identificate testando le acque reflue. Parti di Ginevra, Svizzera, Grindelwald e Locarno contengono quantità particolarmente elevate di virus SARS-CoV-2 nelle loro acque reflue. Inoltre, Carica virale delle acque reflue Significativamente aumentato in queste stesse località negli ultimi sette giorni,

Il governo prevede di offrire il quarto vaccino (il secondo richiamo) a chiunque abbia più di 80 anni o sia immunocompromesso. Tuttavia, OFPH e un comitato governativo che esamina la questione raccomandano di attendere l’autunno per vaccinare il resto della popolazione con una seconda dose di richiamo.

Altro su questo:

dati OFFPH (in francese)

