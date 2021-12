Buona ricetta e ottimi consigli

Tutti si adattano da soli al potere russo e tutti sanno quanto lo amano.

La ricetta originale dell’insalata di patate Olivier è stata creata dal famoso chef russo Lucien Olivier nel 1860. Era il famoso chef dell’Hermitage, uno dei ristoranti più famosi della storia di Mosca.

La ricetta base è semplice, anche un principiante in cucina può padroneggiarla.

ingredienti:

150 grammi di patate

150 grammi di piselli

150 g di carote

150 grammi di cetriolo (in salamoia)

150 grammi di maiale a vostra scelta

300 grammi di maionese

2 uova sode

1 cucchiaio di senape

2 cucchiai di succo di limone

un pizzico di sale

un po’ di pepe

Preparazione:

Si ritiene che la chiave per una buona insalata russa risieda nella maionese e nelle patate. Le patate saranno molto più gustose se le cuoci con la buccia e solo dopo sbucci e trita. Cuocere separatamente patate, carote e piselli e aggiungere un pizzico di sale ad ogni ingrediente. Cuocete le patate, con la buccia, fino a quando non riuscirete a infilzarle facilmente con una forchetta. Fate cuocere i piselli e le carote per una decina di minuti, facendo attenzione a non cuocerli troppo.

Credito immagine: momsdish.com

Quando le verdure saranno cotte, versateci sopra dell’acqua fredda e fatele asciugare. Cercate di asciugare il più possibile tutte le verdure per renderle più sode e più facili da modellare.

Il processo di preparazione è semplice: tagliare tutti gli ingredienti a cubetti e mescolare con maionese e spezie.

Chef esperti suggeriscono di cuocere le verdure con qualche ora di anticipo in modo da raffreddarle a temperatura ambiente e scolarle il più possibile. Tritare il cetriolo un po’ prima e scolarlo bene per evitare che l’insalata si sporchi.

Puoi conservare l’insalata russa in frigorifero per un massimo di due giorni. Se volete utilizzarlo per più giorni, conservate gli ingredienti tritati in un contenitore ben chiuso in frigorifero, e aggiungete la maionese poco prima di servire.

Notizia