BNP Paribas REIM lancia la distribuzione in Italia del suo OPCI BNP Paribas Diversipierre, targato SRI – PATRIMOINE24 – Tutte le news sul wealth management

Nell’ambito del proprio sviluppo internazionale, BNP Paribas REIM annuncia il lancio della distribuzione di BNP Paribas Diversipierre in Italia.





BNP Paribas Diversipierre è un OPCI al dettaglio francese lanciato nel 2014 e gestito da BNP Paribas REIM France. Offre una soluzione di investimento totalmente legata al settore immobiliare ad elevata liquidità, riservata ai clienti professionali, consentendo loro di effettuare investimenti o dismissioni ogni due settimane. Il patrimonio del fondo è costituito da edifici fisici (65%), azioni di società immobiliari quotate (14,5%) e obbligazioni foncières (14,5%), il resto rappresenta la liquidità e mezzi equivalenti.

A fine marzo 2022 BNP Paribas Diversipierre aveva 2,6 miliardi di euro di asset under management.

Il fondo mira ad avere un portafoglio immobiliare altamente diversificato nei paesi della zona euro e in tutti i settori di attività: uffici, vendita al dettaglio, residenziale, logistica, hotel, assistenza sanitaria, scuola. Questa diversificazione, sia in termini geografici che in termini di tipologia di asset, rende BNP Paribas Diversipierre un investimento a basso rischio (livello 2/7 dei PRIIP SRI).

Il fondo ha effettuato il suo primo investimento in Italia nel 2017 e da allora l’Italia rappresenta in media l’11% della valutazione del portafoglio con investimenti diretti e indiretti e numerose opportunità in fase di valutazione.

Uno degli investimenti realizzati è il Bodio Center, un business park situato a Milano. Certificato LEED Gold e BREAAM Good, è composto da 5 edifici adibiti a uffici e 2 edifici dedicati ad attività di servizio, per una superficie complessiva di oltre 80.000 mq.

BNP Paribas Diversipierre ha optato per un approccio responsabile alle proprie decisioni di investimento e di gestione, tenendo conto delle componenti extra-finanziarie. Il fondo segue una strategia SRI nota come “Best-in-Progress” per il proprio portafoglio immobiliare, che consiste nel migliorare la performance ESG degli asset in portafoglio, in particolare dal punto di vista ambientale, attraverso l’attuazione di piani d’azione dedicati. per ogni edificio. Pertanto, il fondo è stato uno dei primi in Francia a ricevere l’etichetta SRI (Socially Responsible Investment) nel dicembre 2020 ed è inoltre conforme all’articolo 8 dell’SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

“Il lancio della distribuzione di BNP Paribas Diversipierre agli investitori italiani è stato un obiettivo chiave per BNP Paribas REIM. Siamo lieti che questo stia diventando una realtà grazie all’ottima collaborazione tra i team italiano e francese. Stiamo aprendo la possibilità agli investitori italiani di investire in un prodotto collaudato”, afferma Dominique Jones, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BNP Paribas REIM Italia.

“Con BNP Paribas Diversipierre, gli investitori beneficiano della qualità e della solidità offerte dal gruppo BNP Paribas Real Estate, nonché dalle sue numerose sedi in Europa. Il fondo offre l’accesso ai mercati immobiliari europei con un’elevata liquidità e un ampio portafoglio con una forte diversificazione in termini di posizione e tipo di attività, il che rappresenta una grande opportunità”, aggiunge Daniele Germano, Responsabile Vendite e Gerardo Coppola, Responsabile Distribuzione BNP Paribas REIM Italia.

Informazioni su BNP Paribas REIM

Con BNP Paribas REIM investi in IMMOBILI COME ATTIVITÀ AMBIENTALI.

BNP Paribas REIM, una linea di business di BNP Paribas Real Estate, offre agli investitori un’ampia gamma di fondi immobiliari e soluzioni di investimento, sulla base di solide convinzioni.

Le nostre radici europee ci danno una conoscenza approfondita dei mercati locali, che apprendiamo attraverso ogni m², ogni strada, ogni quartiere, ogni ecosistema urbano.

Con i nostri 330 dipendenti ci prendiamo cura degli edifici che gestiamo come esseri viventi, offrendo così la nostra versione della convivenza a beneficio dei nostri oltre 200 investitori istituzionali e più di 150.000 investitori individuali.

Siamo convinti che tenendo conto dei criteri ESG sia possibile conciliare performance finanziarie, ambientali e sociali.

E per noi l’innovazione ci permette di cogliere le opportunità e gestire i rischi, oggi e domani.

A fine 2021, BNP Paribas REIM gestiva 29,7 miliardi di euro di immobili e asset abitativi europei per conto di investitori istituzionali e retail.

La linea di business BNP Paribas REIM è composta da entità regolamentate nei seguenti paesi: Francia, BNP Paribas Real Estate Investment Management France SA; Italia, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italia SGR; Germania, BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH; Regno Unito, BNP Paribas Real Estate Investment Management UK Limited; Lussemburgo, BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg SA

Ciascuna delle persone giuridiche responsabili dell’offerta di prodotti o servizi ai propri clienti è menzionata rispettivamente nella documentazione del prodotto, nei contratti e nelle relative informazioni.