Belgi e salumi italiani, una storia d’amore

I prosciutti e le salsicce La Botte stanno riscuotendo un crescente successo presso i consumatori locali. Per ragioni di golosità e finezza (di fette).

Di Julien Bosseler

Pubblicato il 24/02/2022 alle 16:37 Tempo di lettura: 3 min



JAmbon di Parma, mortadella, coppa… Tra belgi e salumi d’Italia, è più che mai ilamore. Lo dimostrano, in ogni caso, i dati dell’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, l’equivalente italiano di Statbel. Tra il 2020 e il 2021, le esportazioni transalpine di salumi e specialità di salumi in Belgio sono aumentate del 16% in volume. Solo tra gennaio e giugno dello scorso anno sono arrivate nei nostri negozi da La Botte 4.705 tonnellate di carne suina, per un valore di 54,9 milioni di euro, ovvero poco più del 5% dell’export totale in volume e del 6,5% in valore di questo comparto alimentare italiano.



