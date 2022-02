Miss Sohee doppiata da Dolce & Gabbana

La giovane stilista coreana ha presentato la sua nuovissima collezione alla sfilata Alta Sartoria della maison italiana durante la settimana della moda milanese, che durerà fino al 27 febbraio.

Lo scorso dicembre, i designer Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno annunciato il loro sostegno a Sohee Park, fondatore e direttore creativo del marchio Miss Sohee. Entrambi sono rimasti affascinati dal lavoro promettente di questo designer coreano, che immagina capi couture dallo stile esuberante. Rivolto alle nuove generazioni, Dolce & Gabbana si impegna a promuovere l’artigianalità e la trasmissione del know-how nel mondo della moda.

Da sinistra a destra, Stefano Gabbana, Sohee Park e Domenico Dolce. – © DOTT

La maison italiana affianca così la giovane maison nel lancio della sua nuova collezione, presentata per la prima volta ad un evento internazionale. In occasione della settimana della moda milanese, che durerà fino al 27 febbraio, Sohee Park ha svelato i suoi maestosi pezzi ispirati a Minhwa, che in coreano significa “pittura del popolo”.

Immagina un universo in cui tradizione e arte pittorica si fondono con la poesia. Affascinato dagli elementi naturali di questo movimento artistico, lo stilista crea sontuosi ricami arricchiti da cristalli Swarovski che rappresentano figure di fiori, farfalle o anche tigri e onde. Dalla scelta dei tessuti alla tavolozza cromatica composta da rosso, blu, nero e oro, tutto contribuisce a creare un linguaggio visivo unico. Le silhouette quasi scultoree sono composte anche da una moltitudine di gioielli e accessori per capelli oltre a borse e scarpe, prodotte in parte con il supporto dei laboratori Dolce & Gabbana, con la loro esperienza nella pelletteria. .

