Annunciata la composizione della squadra degli Emirati Arabi Uniti

L’UAE Team Emirates ha svelato la composizione della sua squadra che gareggerà al Giro 2021. In questa 104esima edizione, la squadra emiratina punterà soprattutto alle vittorie di tappa. Si basa su corridori di alta qualità. Possiamo citare in particolare Diego Ulissi che ha già vinto 8 vittorie di tappa in passato al Giro o Fernando Gaviria che ha alzato le braccia anche al Giro d’Italia (cinque volte). Anche la formazione dell’UAE Team Emirates potrà considerare una buona classifica generale visto che è presente David Formolo (due volte 10 ° assoluto al Giro). Joe Dombrowski potrebbe anche essere in questa classifica da quando è arrivato 12 ° assoluto nel 2019.

Giro 2021: “E ‘una gara molto importante” per l’UAE Team Emirates

A seguito dell’ufficializzazione dei corridori che parteciperanno al Giro d’Italia 2021 per la squadra degli Emirati Arabi Uniti, il loro manager Joxean Matxin Fernandez ha reagito: “Abbiamo una squadra molto equilibrata con molti punti di forza. Davide Formolo sarà il nostro uomo per la classifica generale: è stato tra i primi 10 tre volte nei Grandi Giri. Crediamo che possa fare ancora meglio e lo sosterremo in questo settore. Diego Ulissi è un pilota chiave che ha 8 vittorie di tappa a suo nome. Avrà la sua possibilità di vincere di tappa quando gli si addice. Valerio Conti e Joe Dombrowski entrambi hanno già raggiunto risultati notevoli al Giro e saranno importanti aiutanti. Ma potrebbero anche avere le proprie opportunità a seconda di come va la gara. Sappiamo che il livello di sprint qui sarà alto e abbiamo ottimi velocisti guidati da Immagine segnaposto Fernando Gaviria con Ricchezza e Molano. Abbiamo anche un talento molto promettente: Alessandro Covi che farà il suo debutto al Grand Tour. È una gara molto importante per la squadra e punteremo a farne parte in ogni tappa. “

Composizione UAE Team Emirates – Tour of Italy 2021

221 FORMOLO Davide (28 anni – Italia)

(28 anni – Italia) 222 CONTI Valerio (28 anni – Italia)

(28 anni – Italia) 223 COVI Alessandro (22 anni – Italia)

(22 anni – Italia) 224 DOMBROWSKI Joe (29 anni – Stati Uniti)

(29 anni – Stati Uniti) 225 GAVIRIA Fernando (26 anni – Colombia)

(26 anni – Colombia) 226 MOLANO Juan Sebastian (26 anni – Colombia)

(26 anni – Colombia) 227 RICHEZE Maximiliano (38 anni – Argentina)

(38 anni – Argentina) 228 ULISSE Diego (31 anni – Italia)

Visualizza l’elenco completo degli iscritti per il 104 ° Giro d’Italia