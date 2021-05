La Camera di Commercio Italiana di Nizza apre il suo sito di prodotti d’eccellenza

La gastronomia italiana sta andando bene e meglio di così! In Francia, lo adoriamo. Mangia l’italiano : il negozio online della Camera di Commercio Italiana di Nizza propone una moltitudine di ottimi prodotti a portata di click.

Sede del maggior numero di produttori alimentari certificati DOP, DOC e IGP, l’Italia è un tesoro di eccellenze gastronomiche che la Camera di Commercio Italiana di Nizza mette a disposizione del grande pubblico. Grazie al suo negozio online di prodotti gourmet, gli utenti di Internet saranno a pochi click dai sapori e dalle eccellenze culinarie del territorio italiano.

Mangia l’italiano è una piattaforma esclusiva che permette di degustare prodotti di alta qualità con la garanzia della Camera di Commercio Italiana di Nizza, permettendo ai clienti francesi di avvicinarsi ai prodotti autentici italiani.

Dalla pasta di Gragnano al tartufo piemontese, dall’aceto balsamico di Modena all’olio d’oliva, passando per formaggi, dolci, salse e salumi, tutto comodamente a casa, ma avendo cura di intraprendere, all’atto dell’acquisto, un’esperienza sensoriale unica capace di catapultare il cliente in i sapori regionali più tradizionali e autentici. Un’ampia varietà di nuovi e gustosi prodotti accessibili dal tuo computer, tablet o smartphone.

Non è quindi un semplice e-commerce, ma una vera e propria vetrina del gusto e della genuinità della tradizione italiana, per i francesi che già amano la cucina italiana, o per chi vuole scoprirla. Un modo per garantire ai consumatori l’accesso a prodotti di qualità, grazie a uno strumento semplice e sempre disponibile. Un’iniziativa promossa e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell’ambito della campagna governativa “The Extraordinary Italian Taste” e coordinata da Assocamerestero, l’associazione che unisce le camere di commercio italiane nel mondo.

https://marketplace.mangezitalien.fr/

Parole chiave: gastronomia italiana – sito di vendita – Nizza