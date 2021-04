Ancora molto lontano dal suo livello, Thibaut Pinot dovrebbe rinunciare al Giro?

I risultati potrebbero essere difficili per Thibaut Pinot e Groupama FDJ al termine di un Tour of the Alps che avrebbe dovuto permettere al corridore della Franche-Comté di misurarsi, di rassicurarsi prima del Giro d’Italia (dall’8 al 30 maggio), annunciato obiettivo per la sua stagione 2021. “La mia migliore vittoria sarebbe riprendere il mio livello e non avere più quel maledetto mal di schiena (contratto nella prima tappa del Tour de France lo scorso settembre). Mi rendo conto che la stagione sta passando molto velocemente, è metà aprile e ho fretta di riprendere il mio livello ” anche il nativo di Mélisey era impaziente prima della prima fase.

Una settimana di stenti

Cinque giorni dopo, al termine di una settimana di faticosa traversata dei passi alpini, è chiaro che Thibaut Pinot è ancora lontano, molto lontano dal livello che era il suo pochi mesi fa, sul Critérium du Dauphiné prima del grande anello. Perché questo Tour of the Alps è stato come un nuovo calvario per i francesi.

60 ° in classifica generale a più di 25 minuti dal vincitore finale Simon Yates (Team BikeExchange), il leader di Groupama-FDJ ha senza dubbio raccolto più dubbi che certezze durante le 5 tappe che non lo hanno mai visto riunirsi. Lotta con i leader, tranne questo venerdì, quando era presente in fuga mattutina prima di essere lasciato indietro da Félix GrosBschartner (Bora-Hansgrohe).

Allontanato dalle prime difficoltà di lunedì, retrocesso a più di 10 minuti dalla capolista la sera della prima tappa, l’Haut-Saônois non ha mai pesato sulla gara, preoccupato per le sue condizioni fisiche e per i ricorrenti dolori alla schiena. “Thibaut è venuto a mettersi alla prova e oggi, vediamo che dopo il taglio e il trattamento, soffre ancora” ha ammesso il suo direttore sportivo Philippe Mauduit dopo questa nuova disillusione, per non dire questo nuovo fallimento.

Un infortunio che lo perseguita da 7 mesi

Un infortunio contratto sette mesi fa, durante una caduta a Nizza al Tour, e che necessariamente mette in discussione. “A questo livello e per tutto questo tempo, è vero che è difficile capire come non sia stato in grado di prendersi cura di se stesso” chiede Pascal Orlandi, presidente dell’AC Bisontine che conosceva bene il Thibaut Pinot, “Un corridore del genere deve essere circondato dai migliori medici. Un mal di schiena, c’è un modo per individuarlo, per curarlo. È molto strano. Forse il dolore è ricorrente, che ritorna con lo stress. Del gara “.



Thibaut Pinot in difficoltà al Tour des Alpes

Evidente dolore fisico, forse responsabile di altri disturbi nel corridore del Comtois? Si dice spesso che sia psicologicamente fragile, ma Pinot non ha mai smesso di combattere, come dimostra la sua lotta contro se stesso per completare la Grande Boucle 2020 nonostante il dolore, il coraggio. “Thibaut è un corridore che pensa molto, lo sappiamo. Aveva fatto un’ottima preparazione, con ottimi tempi in allenamento, e ovviamente non sta dando i suoi frutti” Analisi di Pascal Orlandi, “Deve fare tante domande. Devono essere tante cose che gli passano per la testa. Non vuole deludere le persone che lo seguono e deve essere molto deluso. Correre non è allenamento”. lui continua.

Una perdita di motivazione?

Quindi Thibaut Pinot ha ancora la voglia, la motivazione per combattere su un circuito del World Tour oggi schiacciato da Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe o Mathieu Van Der Poel? Se c’è qualche dubbio, lo scalatore di Mélisey ha fornito ancora un elemento di risposta questo venerdì, andando in prima linea dai primi ettometri per cercare di salvare il suo Tour of the Alps. Invano. Per il resto, probabilmente non sarà in grado di darsi i mezzi delle sue ambizioni in questa stagione.

“A questo livello è meglio che non vada al Giro” raccomanda Pascal Orlandi “Devi giustificare le tue ambizioni. Ha detto che non sarebbe andato se non fosse stato a 8/10 delle sue capacità. Oggi non è nemmeno a 4/10. Ed è tutta una squadra che è disturbata e che è non pronto a lavorare per il suo leader “ continua il presidente dell’AC Bisontine.

Groupama-FDJ deve prendere una decisione molto presto sulla partecipazione o meno del suo leader al Giro. In ogni caso, le ultime indiscrezioni lasciano poche speranze di vederlo schierarsi sulle strade italiane il prossimo maggio. “Se sono solo al 95% non ci andrò, questo è certo, perché il Giro è l’evento più difficile” ha ammesso il principale interessato questa settimana.

“Al termine del Tour des Alpes verrà fatto un debriefing per fare il punto sul resto della stagione. Restiamo sulla nostra linea che è quella di aspettare la fine della gara” Da parte sua, abbiamo confermato Frédéric Grappe, direttore delle prestazioni di Groupama-FDJ. Una decisione dovrebbe quindi essere presa logicamente nei prossimi giorni.

Dovremo prendere quello giusto. Mentre il suo status avrebbe dovuto consentirgli di essere tra i favoriti di un Giro d’Italia a suo piacimento, molto più in ogni caso del percorso del Tour de France 2021, Thibaut Pinot non è più sicuro di nulla. È venuto sulle Alpi per riprendere una stagione senza sentimenti, senza certezze. E probabilmente gli ci vorrà del tempo per trovarli.