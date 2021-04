Gelato italiano Amorino da gustare nel cuore di Angers

Gli amanti del cibo ora hanno un nuovo punto di riferimento nel centro di Angers. Gino Tombini apre questo venerdì 23 aprile Amorino, una gelateria artigianale italiana.

Con l’arrivo delle belle giornate e in un momento in cui mancano i viaggi, la rue des Poëliers, nel centro della città di Angers, assumerà l’aria dell’Italia. L’angelvin Gino Tombini apre questo venerdì 23 aprile alle 13 una “gelateria” Amorino, un marchio italiano di gelati artigianali creato nel 2002 a Parigi da due amici d’infanzia italiani.

A 31 anni Gino Tombini lascia l’impresa funebre di famiglia per affrontare una nuova sfida. ” Vengo da una famiglia di commercianti con origini italiane. Abbiamo un buon senso del commercio e nel mio precedente lavoro c’erano già contatti con le persone. Inoltre, sono sempre stato attratto dal cibo e dalla ristorazione », Spiega l’ex consigliere comunale ed ex vicepresidente di NDC Angers Football.

Con più di 200 negozi in tutto il mondo, di cui 80 in Francia, il gelatiere artigianale Amorino, noto in particolare per i suoi gelati a forma di fiore, ha rapidamente conquistato i trentenni: ” Con i parenti abbiamo scoperto che mancava una vera gelateria, come in Italia ad Angers. Conoscevo già e mi piaceva molto Amorino. Ogni volta che vado in Italia mangio almeno un gelato al giorno! È un franchising che mi si addice perfettamente con valori reali e prodotti di qualità “.

23 gusti di gelato di alta gamma

All’interno della boutique angioina Amorino, Angioini potranno trovare tutto ciò che fa il successo del marchio: gelato artigianale prodotto in un laboratorio unico a Parigi, gelati senza coloranti, conservanti o aromi artificiali, progettati da ingredienti naturali e vegani certificati sorbetti. In totale sono disponibili 23 fragranze organiche. ” È davvero un gelato di fascia alta, crede Gino Tombini. Verranno serviti con una spatola, come in Italia. In un cono o in un barattolo, i sapori sono illimitati! “

La “gelateria” sarà aperta sette giorni su sette, a volte fino a mezzanotte quando la situazione sanitaria lo permetterà. Dispone di 25 posti a sedere all’interno e 12 posti in terrazza. Oltre al gelato, il locale sarà anche una sala da tè con bevande calde, caffè, waffle, frittelle e persino amaretti ripieni di gelato.

Per accogliere i primi clienti questo venerdì, Gino ha reclutato nove lavoratori stagionali. Per i golosi che vogliono assaggiare il gelato senza dover viaggiare, possono essere consegnati oggi dalle piattaforme Uber Eats, Deliveroo e Frères Toque.