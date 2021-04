Chi è Khaby Lame, l’italiano con 23,7 milioni di follower che sta facendo scalpore su TikTok?

Un successo strepitoso per il giovane. Alla fine di marzo, i suoi abbonati a TikTok erano poco più di un milione. Meno di un mese dopo, sono stati aggiunti altri 20 milioni di follower, rendendo Khaby Lame l’italiano più seguito su TikTok.

Il posto migliore per ridere

“Stai scherzando, sei nel posto giusto”, è così che Khaby Lame accoglie i suoi abbonati sul suo profilo TikTok. E la promessa è stata ampiamente mantenuta da quando, in meno di un anno, il giovane è seguito da milioni di follower ei suoi video che raggiungono milioni di Mi piace vengono condivisi in tutto il mondo. Il suo concetto di punta? Riprendi video fai da te, uno più ridicolo dell’altro, dando soluzioni più semplici di quelle proposte nel video Fallo da solo originale.

La sfida futura per Khaby sarebbe riuscire a consolidare la sua fama tic Tac su altre piattaforme online come Instagram (dove ha già accumulato più di 3 milioni di abbonati), YouTube o Twitch, pur continuando a far ridere i suoi follower, il cui numero è solo in aumento. Non possiamo che augurargli una bella e lunga celebrità!

