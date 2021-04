Calcio – Italia – L’Atalanta perde punti preziosi contro la Roma in Serie A.

Italia

Il cartellino rosso di Gosens a venti minuti dalla fine fa precipitare l’Atalanta, che non riesce a tenere il punteggio contro la Roma (1-1). La Dea perde punti preziosi nella gara di Champions League.

Ci vuole fino al 69 ‘e l’espulsione di Gosens per vedere la Roma finalmente preoccupare l’Atalanta. Finora la Dea ha padroneggiato perfettamente il gioco e ha condotto grazie all’apertura dell’ucraino Ruslan Malinovsky (26 °). I ripetuti assalti del duo colombiano Duvan Zapata-Luis Muriel non hanno permesso il decollo dell’Atalanta.

Il film della partita

Mentre la Roma sembrava perdere terreno, come lo scontro tra i due difensori Mancini e Peres, riprende le ostilità il primo cartellino rosso della carriera ricevuto da Gosens al 69 ‘. A 11 contro 10 la Roma ha trovato un secondo vento. Grazie ad un tiro dalla distanza di Bryan Cristante, i romani sono tornati al punteggio.

Classificazione

Edin Dzeko e Borja Mayoral hanno avuto l’opportunità di dare il vantaggio ai compagni (80 ° e 88 °) ma hanno trovato Pierluigi Collini sulla loro strada. Il cartellino rosso di Ibanez (95 °) non ha cambiato nulla durante la partita. In questo duello da vertice l’Atalanta perde due punti preziosi nella corsa alla Champions League e resta terza in Serie A. Anche questo pareggio non giova alle vicende della Roma, che potrebbe vedere la rivale, la Lazio, in fuga per quinto posto.

