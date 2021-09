Amelia Hamlin perquisisce Scott Disick in mezzo a DM: “Non hai una ragazza?”

Una maglietta gli dà un calcio nei pantaloni.

Amelia Grey Hamlin sembra aver usato la moda per ricordare a Scott Disick che ha una ragazza dopo che un DM geloso sull’ex Kourtney Kardashian è trapelato online.

Hamlin, che esce con Disick dall’ottobre 2020, domenica è andata su Instagram per condividere una foto della sua ragazza che indossava una canotta bianca con la frase “Non hai una ragazza? Impreziosita da lettere rosa”.

La modella, 20 anni, potrebbe aver mirato a inviare un messaggio tagliente a Disick, 38 anni, dopo essersi innamorato della Kardashian, 42 anni, sulla sua nuova relazione con Travis Parker.

TRAVIS BARKER, KOURTNEY KARDASHIAN PACK SUL PDA DAVANTI ALLA Torre Eiffel: “Sempre non abbastanza”

L’ex fidanzato di Kardashian, Younes Bendjima, con cui è uscita dal 2016 al 2018, ha fatto esplodere Disick la scorsa settimana quando ha pubblicato gli screenshot dei loro DM su Instagram su ciò che avevano in comune.

“Sei d’accordo con questa ragazza!” ???? Cos’è questo, fratello? Nell’Italia centrale, la star di “Flip It Like Disick” avrebbe scritto a Bendjima, 28 anni, insieme a una foto di Kardashian e del rocker Blink-182, 45 anni, che mostra un PDA su una barca.

“Non mi interessa finché lei è felice”, ha risposto Bendjima, aggiungendo: “Nota: non sono tuo fratello”.

Bendjima ha commentato il post: “Mantieni la stessa energia che avevi su di me in pubblico e in privato”. Ha aggiunto in un’altra storia di Instagram: “Non posso perdere questa storia. Ha giocato per così tanto tempo, stanco [sic] Per stare calmo ed essere il bravo ragazzo. “

Disick – che condivide tre figli, Mason, 11, Penelope, 9, e Reign, 6, con il fondatore Poosh – non ha ancora risposto pubblicamente al post di Bendjima. Hamlin, da parte sua, ha chiesto ai fan di mostrare gentilezza nel dramma in corso.

“Siamo più gentili l’uno con l’altro. Facciamo tutti del nostro meglio”, si legge in un post che la figlia di Lisa Rinna e Harry Hamlin ha recentemente condiviso su Instagram.

Parker sembra anche rispondere a Disick con un meme di Ray Liotta in Quei bravi ragazzi, mentre Kardashian lo codifica. Condividi un versetto della Bibbia.