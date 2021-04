Mario Draghi annuncia la riapertura parziale delle scuole

Il primo ministro italiano Mario Draghi. – Tiziana Fabi © 2019 AFP

Il Il primo ministro italiano Mario Draghi Venerdì ha annunciato la riapertura delle scuole dopo Pasqua, dall’asilo alla prima media Anche nelle zone ad alto rischio. “Le scuole sono aperte fino alla prima media”, ha detto Draghi in una conferenza stampa. “La scuola che frequenta è in prima linea negli obiettivi della politica del governo”, ha detto Mario Draghi.

Tutte le altre limitazioni [sur les déplacements, les bars et restaurants] Rimane valido (…) Studi scientifici dimostrano che le scuole sono un vettore di infezione molto limitato alla luce di altre restrizioni (…). “La fonte dell’infezione è tutto ciò che accade nella scuola”, ha detto.

“Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sta lavorando per garantire la riapertura in modo ordinato, e in alcuni casi sarà possibile sostenere gli esami”, ha detto. Mentre è stata registrata una diminuzione del tasso di infezione, “Abbiamo deciso di spendere questo piccolo tesoro che dobbiamo riaprire le scuole a causa dell’importante funzione sociale che svolgono”, ha aggiunto il ministro della Salute. Roberto Speranza, presente anche lui a questa conferenza stampa.

Trenta settimane dopo la chiusura

Da martedì, inoltre, Lazio, Roma, passerà dalla categoria “rossa” alla categoria “arancione”, il che significa allentare le restrizioni sanitarie, ha spiegato il ministro. Questa misura consente, ad esempio, la ripresa frontale delle lezioni per gli studenti più giovani e una maggiore libertà di movimento per la popolazione in generale. Bar, ristoranti e musei rimangono chiusi. Le passano invece nella categoria dei “rossi” Toscana, Calabria e Valle d’Aosta.

Da più di un anno l’Italia è stata colpita molto presto dall’epidemia e le sue scuole sono state chiuse per 30 settimane, in tutto o in parte. In Italia sono stati registrati oltre 107.000 decessi correlati al Covid-19.

Articolo originale pubblicato su BFMTV.com