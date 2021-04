Il gioco Yolo definitivo a Dubai – Come arrivano le celebrità greche – Il mondo

Il pianeta potrebbe aver cambiato il tempo in metri e distanze, in un nuovo anno storico, ma la situazione era molto diversa a Dubai, con immagini che ricordavano il capodanno … PASOK. Decine di celebrità greche e celebrità della laica Atene si sono ritrovate nella “bolla del lusso” creata dagli Emirati Arabi Uniti, per celebrare la quarantena esterna in condizioni di lusso.

La scorsa settimana, uno dei sette emirati e la più grande città degli Emirati si è riempito di persone che hanno celebrato il cambio di orario in circostanze completamente diverse, cosa che a me interessa pubblicizzare con campagne, per coloro che ovviamente hanno i soldi per arrivarci. … e così, mentre la maggior parte dei greci inviava la Lettera 6 per vedere alcuni parenti sotto rigide istruzioni dello Stato, altri erano nelle moschee e in altri grandi club negli Emirati, in … un “mondo parallelo”.

La campagna turistica di Dubai di questa stagione ha trasmesso il messaggio “Siamo aperti”.

secondo le procedure Da Dubai, i turisti greci devono sottoporsi a due test per COVID – 19 PCR, uno 96 ore prima della partenza e l’altro all’arrivo negli Emirati Arabi Uniti. L’ospite è obbligato a rimanere nella sua camera d’albergo fino all’esito della seconda prova che esegue nel paese.

La maggior parte delle celebrità greche ha scelto Nammus Dubai, la famosa “sorella” di Nammos a Mykonos. Il programma festivo comprendeva principalmente artisti e DJ greci, come Stefanos Corcules, Sophia Manosaki, Antonis Dimitriades e Vasilis Tsilikristos.

Tra gli altri, Petrus Kostopoulos e la sua compagna erano Katrina Lyolo, Harris Cianidis, Sofia Harmanta, Andreas, Alexandra Panagiotou e molti altri nelle zanzare di Dubai.

La “battuta” è che gli stessi telegiornali che parlavano di “cittadini inconsapevoli senza responsabilità individuale” hanno trovato spazio per dedicare i loro servizi alla festa di addio del lusso per i greci che erano a Dubai.

Il fatto che Stefanos Corcules sia apparso in due parti contemporaneamente ha fatto un’impressione speciale. E al Sotiria Hospital per il MEGA MEGA party di Capodanno con Antonis Remos, ma anche a Nammos. La verità ovviamente è che apparire in MEGA non era dal vivo.

Stefanos Tsetsipas è a Dubai per allenarsi da molto tempo, dopotutto ha scelto un altro negozio per il tempo libero, Cipriani.

Vi ricordiamo che secondo il Sig. Khrishoides recentemente, “sarà dimostrato uno speciale rafforzamento dei controlli ai varchi di ingresso nel Paese e un impegno senza eccezioni a tutti i protocolli restrittivi e le misure di quarantena”. Vediamo cosa si applicherà e cosa non si applicherà, perché la dottrina dei “due contatori e due stazioni” si ripete ancora con precisione matematica, come è successo con le vaccinazioni governative, cioè qualche giorno fa.

