Aggiornamenti firmware Canon EOS R5 e R3

Canon ha annunciato gli aggiornamenti del firmware per EOS R3 e EOS R5 in risposta diretta al feedback e alle richieste degli utenti.

Per EOS R3, Firmware v1.40 Significa che catturare soggetti in rapido movimento è più facile che mai con Panning Assist, già che ci sei Firmware EOS R5 v1.81 Offre una maggiore precisione. Canon ha anche annunciato nuove funzionalità in arrivo per l’app Mobile File Transfer, rendendola più intuitiva e adattabile al tuo flusso di lavoro.

Il firmware v1.81 di EOS R5 consente al meccanismo dello stabilizzatore d’immagine integrato nel corpo di spostare il sensore in modo incrementale per replicare l’effetto dei pixel più piccoli. In sostanza, ciò che fa è consentire alla fotocamera di produrre immagini a risoluzione più elevata fino a 400 MP. Canon afferma che questa nuova funzionalità è ideale per i fotografi che desiderano catturare foto di architettura e paesaggi.

Il firmware v1.40 per EOS R3 aggiunge una nuova funzione Panning Assist che consente di applicare la stabilizzazione dell’immagine e di correggere la sfocatura del soggetto durante l’esposizione. Ciò migliora il numero di buoni scatti che un fotografo può scattare utilizzando velocità dell’otturatore fino a un paio di stop più lente rispetto a quanto era possibile in precedenza, pur mantenendo la nitidezza dei dettagli. Questa sembra essere una buona caratteristica per catturare movimenti veloci come gli sport motoristici.

Gli utenti di EOS R3 ora possono anche pre-registrare fino a 10 persone in modo che i loro volti possano essere rilevati e tracciati in base alla priorità impostata nella fotocamera. Ciò è particolarmente utile quando si fotografano gruppi di persone in occasione di eventi speciali come i matrimoni.

Protezione FTP automatica

Sia l’aggiornamento del firmware v1.40 per EOS R3 che il firmware v1.81 per EOS R5 consentono la protezione automatica delle immagini FTP. Ciò è particolarmente importante per i fotografi freelance, che ora possono semplificare il loro flusso di lavoro e identificare facilmente le foto che hanno già inviato quando scaricano la scheda sui loro laptop.

Trasferimento file mobile migliorato

Oltre ai nuovi aggiornamenti del firmware, Canon ha anche annunciato nuove funzionalità in arrivo per l’app Mobile File Transfer. Mobile File Transfer consente agli utenti di caricare e trasferire un gran numero di immagini su server FTP/FTPS/SFTP tramite il proprio dispositivo mobile 5G. Gli aggiornamenti di questa app includono un blocco dello schermo per impedire l’avvio accidentale durante il trasferimento e la possibilità di cambiare e modificare le impostazioni del server FTP prima del trasferimento, per la massima produttività. Sono stati inoltre apportati miglioramenti all’interfaccia utente (UI) in risposta al feedback dei professionisti.