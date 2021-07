Come inviare foto e video persi: abbiamo provato i nuovi messaggi WhatsApp che possono essere visualizzati solo una volta

WhatsApp ora ha messaggi che scompaiono e possono essere visti solo una volta.

Fonte: SmartLife / Marko Cavic

WhatsApp ha fatto una scelta Visualizza una volta il profilo, che consente agli utenti di inviare foto e registrazioni che il destinatario può visualizzare una sola volta prima di distruggerle per sempre.

Questa funzione è ottima per chiunque desideri inviare dati sensibili o contenuti multimediali, ma vale la pena notare che non è attualmente disponibile per tutti e che altri utenti probabilmente la riceveranno in futuro.

prima di inviare Mostra messaggio una voltaDevi sapere che WhatsApp ti avviserà quando l’altra parte visualizza il tuo video o messaggio e ti mostrerà anche quando l’altro utente apre i contenuti multimediali.

Gli utenti che riceveranno tali messaggi potranno salvarli scaricando contenuti o, nel caso di immagini, effettuando uno screenshot (immagine dello schermo). la mia scelta Dati del messaggioGli utenti che inviano uno di questi messaggi potranno accedere a dati come l’orario di apertura e altri.

I contatti bloccati che sono nello stesso gruppo potranno vedere queste foto e registrazioni, non potranno inviare un messaggio, ma potranno comunicare in quel gruppo.

Come inviare contenuti WhatsApp mancanti:

Apri WhatsApp

Inserisci la conversazione o il gruppo a cui desideri inviare tale messaggio such

Nella parte inferiore dello schermo è presente un’icona a forma di graffetta utilizzata per aggiungere contenuti multimediali

Seleziona la galleria, quindi cosa vuoi inviare

Se c’è un numero 1 accanto al pulsante di invio, significa che puoi accedere ai messaggi che si autodistruggono e

È necessario fare clic su questo numero e inviare un messaggio.

Indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia disabilitato altri utenti dal controllare il loro stato, sarai in grado di sapere quando il messaggio è stato aperto visualizzando il testo ha aperto, e se il messaggio è specificato, ad es. il tag genererà un’opzione”ioIl che fa apparire maggiori dettagli su questo messaggio.

È interessante notare che gli utenti che ancora non sono in grado di accedere per inviare tali messaggi possono accedervi se li ricevono e quando li aprono e li visualizzano verranno distrutti.

Sebbene WhatsApp avesse già un’opzione per i messaggi che scompaiono, la differenza principale tra le nuove e le vecchie opzioni è che quando usi i messaggi scompaiono I messaggi di stato scompaiono solo dopo sette giorni, mentre sono in stato Visualizza una volta il profilo Scompaiono all’istante.

Un’altra differenza è che lo è Visualizza una volta il profilo Documento limitato di foto e video i messaggi scompaiono Puoi anche usarlo per i messaggi di testo.

