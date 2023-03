Che aspetto hanno $ 30 milioni in Funko Pop andare in una discarica?

all’inizio di questo mese, Funko cultura pop da collezione Ha annunciato che avrebbe lanciato un Pop! I numeri sono nella spazzatura perché lo erano i loro magazzini Lo stock in eccesso sta traboccando. Stanno ora emergendo immagini di scatole non aperte piene di funchos a tema Harry Potter e altro in discariche e discariche.

Una persona ha detto in un video di guardare È apparso su Reddit poche settimane fa. “Funko pop di tutti i generi diversi. Che diavolo?” La persona nel video e il suo amico che ha condiviso la breve clip hanno rifiutato di fornire i loro nomi, ma hanno detto che le scatole non aperte di Funchos sono state trovate in una discarica nello stato di Washington.

La maggior parte di loro sembrano essere i giochi da tavolo Funkoverse dell’azienda, che includono pacchetti di quattro personaggi ispirati praticamente a tutto Jurassic Park alla commedia animata su Netflix agritsuko. Molte delle persone nel video provengono da Harry Potter.

Era solo una situazione del “posto giusto al momento giusto”, ha detto l’utente di Reddit che ha pubblicato il video. Kotaku. “Il motivo principale per pubblicare questo video è mostrare lo spreco e l’avidità aziendale a spese dei consumatori”.

Cosa succede ai fondi Una volta arrivati ​​alla discarica? Prima che possa essere effettivamente smaltito in una discarica, deve essere prima triturato. E qualcuno che lavora effettivamente in un sito dice di essere stato sommerso da vecchie spedizioni di Funko. “Ci sono stato per settimane,” ha scritto uno degli operai Su Reddit sopra una foto di uno dei rami. “Funko affettare e distruggere Truckload Pops.”

loro hanno detto Kotaku I pallet vengono portati in camion uno per uno e poi scaricati in giganteschi trituratori. I detriti rimanenti vengono quindi selezionati per il riciclaggio o inviati a una discarica. I quadrati nell’unica foto che hanno condiviso sono tutti Jack Skellington Santas L’incubo prima di Nataleforse avanzato dalle vacanze.

Ovviamente, è più economico buttarli via e farne di più più tardi che trovare posti dove conservarli per i prossimi otto mesi. Funko ha detto agli investitori nella sua ultima chiamata sugli utili che i suoi magazzini, in particolare una nuova struttura in Arizona, erano già pieni. Di conseguenza, sono stati pagati un canone di noleggio esorbitante per tenere Funko extra nei loro container di spedizione fino a quando non hai trovato spazio per loro. La discarica è ora uno di quei posti.