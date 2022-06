8 Paesi in cui la rupia indiana è più forte e i viaggi battono

Paesi in cui la rupia indiana è più forte: Quali luoghi ti vengono in mente quando pensi ai viaggi internazionali? Sri Lanka, Thailandia e Singapore? I sogni dell’India ruotano ancora intorno agli Stati Uniti e all’Europa? Ma queste destinazioni arrivano in cima alla lista se hai buoni soldi in tasca. I viaggi post-pandemia dovrebbero essere a basso budget. Se questo è ciò che stai cercando, destinazioni di viaggio internazionali a basso budget o semplicemente vuoi esplorare il mondo fino all’ultima tappa, ecco l’elenco dei luoghi in cui la rupia indiana è più forte e viaggiare è più economico:Leggi anche – Avviso di viaggio Jim Corbett: i pernottamenti vietati ai turisti durante la stagione dei monsoni, ecco quando riapre

Dai un’occhiata all’elenco degli 8 paesi in cui la rupia indiana è più forte:

1. Vietnam:

Appena uscito dai libri di storia, il Vietnam è un paese con una storia importante e ricco di diversità culturale con più di 50 gruppi di minoranze etniche che vivono qui. Ma la buona notizia è che una rupia indiana è pari a 297,60 VND, il che rende il viaggio qui molto più economico rispetto ad altre attrazioni turistiche internazionali. Alcuni dei luoghi da non perdere in Vietnam includono: – La baia di Halong, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e Ho Chi Minh City: il centro commerciale del paese che ospita musei e monumenti che raccontano l'antica storia del paese. Hue è anche ricca di antichità del 19° secolo e merita una visita.

2 – Cambogia:

Questo paese del sud-est asiatico è famoso per i suoi templi come il famoso Angkor Wat e altre decorazioni artistiche. Con una rupia indiana pari a 51,36 riyal cambogiani, basta andare oltre le visite ai templi in questo paese. Al largo della costa meridionale della Cambogia si trova un gruppo di isole che non hanno ancora lasciato il segno nel settore dei viaggi. Di tutte le isole, Koh Rong Samloem è una delle più belle, con la lunga e sabbiosa Saracen Bay che ospita dozzine di località balneari che offrono una gradita tregua dal mondo.

3- Laos:

Il paese è dotato di bellezze naturali, è un centro di templi e monumenti e offre anche molte opzioni per gli sport d’avventura come l’alpinismo, il kayak e la nautica. La rupia indiana qui è pari a 186,34 kip laotiani. La più bella e serena cascata di Kuang Si è una destinazione unica con le sue acque turchesi e lo sciame di farfalle che ne esaltano le magiche aperture. Il pesce qui offre anche un trattamento per i piedi!

4 – Indonesia:

Salta Bali quando pensi all’Indonesia quest’anno. Forse una destinazione è il misterioso Torajaland, una lezione di antropologia. Le più memorabili sono le elaborate cerimonie funebri di una settimana di Torajan, tra cui danza, poesia, musica e sacrifici di animali per preparare il defunto all’aldilà. La gente di Torajaland ha costruito case “tanjukonan” simili a navi su tortuose risaie. Il possesso di un bufalo d’acqua indica ricchezza e status qui. Ma questo non significa che lasci i tuoi soldi a casa, spendi solo molto meno di quanto faresti altrimenti, poiché la rupia indiana è pari a IDR 190,20.

5 – Paraguay:

Situato nel cuore del Sud America, il Paraguay è una terra privilegiata di fusione culturale tra l’Europa e gli indiani Guaraní, e poiché la vita indigena si annida ancora nelle giungle, enormi città coloniali sorgono su fiumi tortuosi. È un bellissimo paese con centri commerciali e città coloniali che vendono artigianato rustico. Le principali attrazioni turistiche del paese sono Asuncion, il Parco Nazionale Cerro Cora, Ciudad del Este, il Parco Nazionale Ybycui, Yaguaron, tra gli altri. La Rupia indiana è pari a 86,90 Guarani paraguaiani.

6. Corea del Sud

La capitale dell’alta tecnologia di Seoul è assolutamente da visitare, ma la Corea del Sud è ugualmente famosa per la sua campagna verdeggiante, le colline orlate di ciliegi, i templi buddisti secolari, nonché i villaggi di pescatori costieri e le isole subtropicali. Alcuni di questi luoghi abbaglianti sono Busan, Gyeongju, Pyeongchang Province, Suwon, Andong Hahoe Folk Village e molti altri. La Rupia Indiana è pari a 16,56 Won sudcoreano.

7- Ungheria:

Pensando al di fuori di Budapest, questo paese è pieno di opportunità per esplorare il suo ricco significato storico e la diversità culturale tra cui arte, architettura, cucina, attrazioni naturali e molto altro. Perfetto per gli intenditori di vino, Tokaj produce vini dolci dal 15° secolo e merita una visita. Altri posti fantastici includono Tihany, Esztergom, il Lago Balaton, Aggtelek e altro ancora. 1 Rupia indiana è uguale a 4,85 fiorini ungheresi.

8- Sri Lanka:

La destinazione più popolare per la luna di miele e una fuga romantica, lo Sri Lanka è un luogo perfetto per le foto per voli internazionali economici. Dato che una rupia indiana è pari a 4,55 rupie dello Sri Lanka, il costo del viaggio sicuramente non occupa spazio in tasca! Lo Sri Lanka è anche famoso per le sue spiagge esotiche e il sole dorato splendente tutto l’anno. Naviga sulle onde, fai snorkeling tra le magnifiche barriere coralline e rilassati sulle spiagge pittoresche. Negombo, Bentota, Ambalangoda, sono alcune delle spiagge che offrono questa comodità.

Immergiti nella storia o attraversa nuovi percorsi in regioni sconosciute. L’elenco sopra sembra accattivante!