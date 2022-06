La dogana di Hong Kong arresta una donna di 51 anni sospettata di aver riciclato oltre 350 milioni di dollari di Hong Kong in 3 anni

La dogana di Hong Kong ha arrestato una donna di 51 anni con l’accusa di aver utilizzato i suoi conti bancari per riciclare più di 350 milioni di dollari di Hong Kong (44,5 milioni di dollari) in presunti proventi criminali in un periodo di tre anni.

Secondo un alto funzionario doganale mercoledì, l’indagine del dipartimento ha mostrato che la donna ha riciclato denaro, inclusa una transazione per 15 milioni di dollari di Hong Kong, utilizzando 23 conti bancari tra novembre 2018 e ottobre 2021. Ma ha detto che il sospetto ha ottenuto solo $ 15.000 a Hong Kong. Lavoro mensile nella società di cambio.

Il Posta È stato appreso che l’ex datore di lavoro del sospetto, che possedeva un’altra società di cambio, era tra le sei persone arrestate in relazione a un caso di riciclaggio di denaro da 3 miliardi di dollari di Hong Kong nel 2020, il caso più grande scoperto dalla dogana.

La donna è stata arrestata mercoledì mattina quando una squadra di agenti investigativi criminali dell’Unione doganale ha fatto irruzione nella sua casa in Giordania. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche il suo cellulare e diverse carte bancarie.

È stata arrestata con l’accusa di riciclaggio di denaro, un reato punibile con fino a 14 anni di carcere e una multa di 5 milioni di HK$.

La dogana ha detto che gli agenti hanno iniziato a indagare sul caso dopo che l’ex datore di lavoro della donna è stato arrestato nel settembre 2020.

L’ispettore capo Felix Wong Chun Yew dell’ufficio ha affermato che l’indagine indica che i suoi conti bancari hanno gestito oltre 350 milioni di dollari di Hong Kong in una serie di oltre 1.500 transazioni da novembre 2018.

“Nel modo in cui opera questa operazione di riciclaggio di denaro, i suoi 23 conti bancari sono stati utilizzati per raccogliere fondi da oltre 160 conti bancari personali e oltre 20 conti aziendali”, ha affermato.

“Poi ho trasferito i fondi su oltre 160 conti personali e almeno 15 conti aziendali tramite trasferimento di denaro o deposito in contanti”.

Wong ha affermato che le ingenti somme di denaro gestite utilizzando i conti della donna non corrispondevano al suo profilo e al suo background finanziario, portando il dipartimento a sospettare il suo coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro.

Una fonte delle forze dell’ordine ha affermato che l’operazione illegale utilizzava metodi tradizionali di riciclaggio di denaro come il deposito e il prelievo di fondi entro un giorno e il trasferimento di contanti da un conto all’altro prima di essere restituiti al conto originale.

L’indagine ha mostrato che la maggior parte dei conti bancari utilizzati per il riciclaggio di denaro erano di proprietà di società di comodo e aperti da soggetti terzi della Cina continentale.

Secondo la dogana di Hong Kong, le indagini sono ancora in corso e sono possibili ulteriori arresti.

Wong ha detto che gli ufficiali stanno ancora lavorando per determinare la fonte dei fondi, il flusso di fondi e i destinatari finali.

Tra il 28 aprile e il 7 giugno, le autorità locali hanno smantellato quattro bande coinvolte nel riciclaggio di proventi illegali dal 2020, per un valore complessivo di 5,4 miliardi di HK$.

Il più grande caso di riciclaggio di denaro della città, che ha coinvolto 13,1 miliardi di dollari di Hong Kong, è emerso con l’arresto di un uomo di 22 anni dalla terraferma nel 2012.

Tra agosto 2009 e aprile 2010, il 22enne ha riciclato denaro depositandone 4.800 sui suoi conti bancari. Nel gennaio 2013 è stato condannato a 10 anni e mezzo di reclusione.

A Hong Kong, banche, società di intermediazione mobiliare, assicurazioni, professionisti legali, contabili e agenti immobiliari sono tenuti a segnalare eventuali operazioni sospette.

Nei primi cinque mesi di quest’anno, la Joint Financial Intelligence Unit, che comprende polizia e funzionari doganali, ha elaborato 27.050 segnalazioni di attività finanziarie sospette.

I dati diffusi dall’unità hanno mostrato un calo delle segnalazioni di tale attività da 92.115 nel 2017 a 56.912 nel 2021.

