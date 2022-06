La promozione del commercio intra-africano richiede un’infrastruttura efficiente e resiliente per i sistemi di pagamento e regolamento – Governatore della Banca d’Inghilterra

Il Governatore della Banca del Ghana (BoG), Dr. Ernest Addison, ha riaffermato fermamente la convinzione della Banca che i sistemi di pagamento saranno la chiave per il successo dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA).

Intervenendo nell’ultima giornata del prestigioso Forum pubblico dell’Accademia delle arti e delle scienze del Ghana (GAAS) 2022, il governatore ha tenuto una lezione avanzata sul ruolo dei sistemi di pagamento nel successo dell’AfCFTA.

Da un punto di vista conservativo, il sistema di pagamento e regolamento di supporto può essere utilizzato come strumento strategico per promuovere e facilitare la spinta all’integrazione regionale dell’Africa, aumentare la competitività e migliorare la posizione dell’Africa nel sistema finanziario internazionale.

Un’infrastruttura finanziaria africana forte e ben regolamentata può approfondire i vantaggi dell’intra-trade, eliminare l’uso della terza valuta di regolamento, migliorare la gestione della liquidità aziendale e ridurre i costi di transazione.

Il Forum, un evento annuale organizzato da GAAS, fa parte dello sforzo per colmare il divario tra il mondo accademico, la pratica e il pubblico in generale. Le sessioni di quest’anno, in programma dal 6 all’8 giugno, sono sponsorizzate da UMB, una delle principali banche locali del Ghana, nell’ambito delle celebrazioni per il suo 50° anniversario.

Tra i relatori durante il forum, inclusi i massimi esperti ed esperti dell’AfCFTA, c’erano il professor Ernest Kofi Apotsi, il professor Kwadwo Abyaji Atwa, il signor David Ofuso-Dorty e la signora Beatrice Chaitour, capo del dipartimento per il commercio di servizi, AfCFTA, e il sig. John Appiah, CEO di Etranzact Nana Benneh ha parlato l’ultimo giorno, in una tavola rotonda con il governatore della Bank of Ghana, il dottor Ernest Addison.

Il Forum è stato ben sponsorizzato da eminenti dignitari tra cui il Professor Peter Quartey, il Professor Viadzo, Nana Doctor SKP Asante e la Professoressa Akilajba Sawyer, entrambi ex Presidenti del GAAS e Mr. Herbert Krambah, Vice Ministro del Commercio, e altri alti dirigenti della Banca del Ghana

La presentazione del Governatore è stata preceduta da una conferenza del Professor Ibo Turkson del Dipartimento di Economia dell’Università del Ghana. La spinta della relazione del professor Turkson si è concentrata sulla necessità di massicci investimenti in infrastrutture hard e soft per ridurre il costo del commercio intra-africano. Con l’aiuto di tabelle e grafici, il professor Turkson ha spiegato come fosse più economico per le imprese ghanesi commerciare con l’Europa. In breve, ha detto, senza infrastrutture il commercio africano non funzionerebbe.

In risposta a una domanda posta a un gruppo di relatori durante l’evento, il CEO di UMB Nana Domoh Binh ha affermato che il cofinanziamento è fondamentale per le banche ghanesi per partecipare a accordi di finanziamento fondamentali per costruire le infrastrutture soft e hard necessarie per l’agevolazione. Commercio intraafricano.

Ha inoltre affermato che il Ghana ha un vantaggio, poiché strutture come la Development Bank e la EXIM Bank hanno consentito al settore bancario di fornire i muscoli necessari per tali prestiti sindacati.

Parlando con questo giornalista, il professor Opoku-Nti; Il Vice Presidente dell’Accademia ha espresso il suo profondo apprezzamento all’UMB per aver sponsorizzato il Forum.

Ha osservato che questo era il tipo di collaborazione fondamentale per l’innovazione in Ghana.

Gli atti del forum possono essere consultati online sul sito web dell’Accademia.