La soluzione cinese della Via della seta digitale alla corruzione in Africa: esperti dell’Unione africana

Gaborone, Botswana | Xinhua | Gli esperti osservano che i paesi africani sono stati esortati a sfruttare appieno il programma cinese della Via della seta digitale e utilizzare l’intelligenza artificiale nella loro ricerca per rilevare e successivamente fermare la corruzione.

“La via della seta digitale è ben posizionata per aiutare i paesi africani ad affrontare la corruzione attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Jamal Gharib, direttore degli affari economici presso la Commissione dell’Unione africana (AUC), in occasione della chiusura dell’AUC- Conferenza ad alto livello del FMI sul buon governo e la lotta alla corruzione a Gaborone, capitale del Botswana.

La via della seta digitale, lanciata nel 2015, è la dimensione tecnologica della Belt and Road Initiative cinese, che si estende dal fondo dell’oceano allo spazio esterno e consente l’intelligenza artificiale (AI), le applicazioni dei big data e altre soluzioni Internet strategiche.

Gharib ha affermato che tutti i paesi africani dovrebbero beneficiare dell’impatto della Quarta Rivoluzione Industriale e dell’ondata di ogni elemento di stress che ha portato nella vita delle persone, investendo pesantemente nell’intelligenza artificiale e nelle soluzioni integrate di piattaforma online.

Gharib ha affermato che l’intelligenza artificiale e le soluzioni di piattaforma elettronica integrate forniscono controlli e equilibri in tutte le transazioni al fine di colmare il divario tra governo e cittadini e quindi eliminare la corruzione.

“La Cina è più disposta ad aiutare i paesi africani con l’innovazione e la tecnologia”, ha affermato Gharib, aggiungendo che l’innovazione e la tecnologia possono svolgere un ruolo importante nell’aiutare i governi africani a raggiungere molte priorità, incluso l’accesso alle informazioni.

Antoinette Sayeh, vicedirettore generale del Fondo monetario internazionale (FMI), ha affermato che l’innovazione e la tecnologia svolgono un ruolo enorme nell’aiutare i governi africani a fornire informazioni ai cittadini.

E anche la Cina gioca un ruolo importante. Ha affermato che se non fosse stato per gli sviluppi delle infrastrutture cinesi in Africa per quanto riguarda la digitalizzazione, la maggior parte dei paesi non avrebbe assistito a un rapido adattamento all’epidemia con innovazioni”.

L’ultimo rapporto della Banca Mondiale afferma che la quantità di beni e servizi che i governi acquistano per svolgere le loro attività ufficiali è di circa 10 trilioni di dollari all’anno e si stima corrisponda a circa il 10-25% del PIL globale.

