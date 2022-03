Un’interessante raccolta di attività ed eventi per la Dubai Super Week

Dubai: per rendere ogni minuto scintillante ed emozionante sia per i residenti che per i turisti, il Calendario di Dubai, come parte del Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai, ha annunciato una Super Settimana. La settimana, che inizierà il 14 marzo, sarà caratterizzata da una serie di eventi internazionali per il divertimento di tutti.