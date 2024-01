6 attività insolite per scoprire Milano

Scopri cosa visitare e cose da fare e vedere a Milano grazie ad attività insolite che ti faranno amare la città

indice

Milano lo riassume così Capitale mondiale della moda Sarebbe un po’ riduttivo. No, questa città è molto più di questo! La città più grande del nord Italia è ricca di fascino, storia e cultura. Se hai intenzione di venire a Milano per vedere i negozi, adorerai anche il resto! Ci pensiamo direttamente Ristoranti Che offre deliziose specialità locali.

Ma non è solo una questione di gusti, adorerai anche i monumenti che ti immergono nella storia. E se sei più interessato all'architettura e alle dinamiche urbane, ti divertirai a vederlo Città moderna E le sue recenti trasformazioni.

Per supportarvi in ​​questa scoperta, abbiamo scelto per voi 6 attività insolite da fare a Milano Per una gita di un giorno o di più ore. Visitare la gente del posto è il modo migliore per viaggiare e scoprire diversi luoghi di Milano! Saprai intrufolarti tra vicoli e strati di storia per vivere come un milanese. Dopo questo tipo di attività potrai dire di conoscere bene Milano e di amare questa città. Buona passeggiata!

Leggi anche sulla guida di Milano:

Visita Milano grazie a questa insolita attività con un residente locale

📍 Ubicazione: Milano centrale

Milano centrale 💙 Ci piace: Divertiti con un milanese entusiasta

Vogliamo sempre incontrare una persona del posto in modo che possa condividere con noi le sue esperienze e i suoi posti fantastici. Pertanto, questo tipo di tour è l'ideale per chi vuole conoscere meglio la città. Grazie a questa visita proposta da Gabriele ma guidata da Claudio, Ti immergerai nella vita quotidiana di Milano.

Claudio (53 anni) si descrive come un appassionato che ha sempre vissuto a Milano. Gli piace raccontarci come funziona la sua città e quali sono le usanze locali. Storie, esperienze, storie di vita…la tua guida ti porterà a Immersione nella vita locale !

Questa insolita attività a Milano è perfetta per te se le zone storiche ti annoiano. Lui ti renderà Uscita dalle arterie turistiche e commercialiCi vorranno 7 km per Milano Local. La durata della visita può durare fino a 3 ore e include il viaggio in metropolitana. Scoprirai alcune delle piccole perle che i milanesi hanno gelosamente conservato. Ma Claudio non parlerà a voce troppo alta finché non sarai l'unico a divertirsi!

Fai un tour gourmet di Milano in 5 passi

📍 Ubicazione: Centro storico

Centro storico 💙 Ci piace: Mangia, mangia e mangia ancora perché è così buono!

Non smetteremo mai di ripeterlo abbastanza: la gastronomia italiana può essere già di per sé una scusa per trascorrere qualche giorno nel Paese. A Milano le opportunità di questo livello non ti mancheranno! La cucina milanese è già molto conosciuta. Conosciamo bene la scaloppina di vitello, ad esempio, ma i milanesi sono campioni anche del risotto. Per quanto riguarda i formaggi, sostituiamo il famoso parmigiano con il formaggio locale Granapadano.

Questa è una semplice introduzione… poi vi lasciamo nelle mani di Daniele e del suo team. Queste persone di Milano appassionate di cucina ti faranno Un piccolo tour gastronomico che non dimenticherai ! Le guide sono chiare: in questo tour “niente discorsi lunghi e noiosi” ma buon cibo di conforto.

Nel loro programma 4 ore di degustazione5 fermate intorno a Brera e al centro città. Mangerai Antipasti È a base di salumi e formaggi accompagnati da un bicchiere di vino e lo assaggerete al meglio Pizza e pasta fresca, naturalmente! Proverai anche le patate ripiene. Per un tocco dolce, hai diritto cannoncini Con pannaÈ un dolce tipico della regione. Yum!

Scopri la cucina italiana con questa insolita attività familiare a Milano

📍 Ubicazione: San Vittore, a sud-ovest della città

San Vittore, a sud-ovest della città 💙 Ci piace: Entra nell'atmosfera della cucina familiare italiana

Per questo esperimento, Incontra una persona del posto ! Chef professionista e grande viaggiatrice, Bruna accoglie gli ospiti nella sua casa per condividere la sua maestria nell'arte della cucina italiana. Questa è esattamente l'attività insolita a Milano di cui hai bisogno se ami cucinare. Bruna ti insegnerà l'arte Progettazione di pasta fresca Nella sua cucina.

Nel menù non mancheranno tagliatelle e ravioli secondo la ricetta di famiglia! Poi imparerai anche come realizzarlo Gelato italiano. Potrete inoltre approfittare dello spazio esterno per assaggiare il limoncello prodotto con i limoni del giardino.

E come L'atmosfera è familiareBruna a volte viene sostituita dalla figlia o dalla nipote nel caso in cui si stanchi. È un ottimo modo per immortalare la tradizione italiana di tramandare la cucina di generazione in generazione. E tu, come viaggiatore di passaggio, scopri i segreti e torna con un sacco di ricette.

Leggi anche sulla guida di Milano:

Scopri come preparare i migliori cocktail italiani durante questa insolita attività a Milano

📍 Ubicazione: Garignano, a nord-ovest della città, vicino allo Stadio San Siro

Garignano, a nord-ovest della città, vicino allo Stadio San Siro 💙 Ci piace: Tutte le curiosità sulla storia dei cocktail

Abbiamo parlato abbastanza di mangiare, adesso hai sete? Ancora meglio, scoprirai un'esperienza straordinaria qui grazie ad Armando, soprannominato “L'Esercito”. Questo 39enne milanese ne è appassionato Cultura del cocktailsoprattutto italiani. Negroni, Spritz, Rossini, Bellini…L’elenco dei cocktail originariamente preparati in Italia è molto lungo.

Per questa insolita attività a Milano, ascolterai attentamente mentre il tuo host ti racconta la ricca storia dei cocktail in Italia. Niente panico, i militari non ti sommergeranno di dettagli. Al contrario, ti aiuterà a immergerti nella cultura del cocktail prima di darti le chiavi del suo bar.

In effetti, lo farai Diventa tu stesso un vero barista Seguendo le raccomandazioni professionali. A seconda dei tuoi gusti e desideri, l'esercito ti aiuterà a preparare il miglior cocktail italiano! Perché questo nastro è insolito? Perché questa esperienza si fa direttamente Al residente ! Per ricreare una bellissima atmosfera da bar, affidati al tuo host per fornirti del buon audio!

Intraprendi un viaggio culturale e filosofico a Milano

📍 Ubicazione: L'incontro è presso la Torre del Filarete nel Castello Sforzesco

L'incontro è presso la Torre del Filarete nel Castello Sforzesco 💙 Ci piace: Ricchezza di informazioni

Amici della cultura in visita a Milano, questa straordinaria attività è per voi! Grazie a Issa, italo-brasiliano che vive a Milano da 15 anni, imparerai molto. E per una buona ragione: Gesù Dottore in Sociologia Studiò da vicino le opere del Rinascimento.

Quindi ti parla specificatamente di Vinci, Bramante o Filarete. Ti accompagna attraverso le opere di questi artisti Spiegando le loro fonti di ispirazione e i messaggi che vogliono inviare.

Questa visita si concretizza in un tour che passerà nei pressi del Duomo di Milano e dei principali musei. Ti fermerai in luoghi specifici scelti dalla tua guida per ammirare la forma architettonica, il racconto storico o le sculture di strada. Questo tipo di corsa lo è Il modo migliore per immergersi nella storia !

Scopri la città moderna e la Milano contemporanea

📍 Ubicazione: Ci incontriamo alla stazione centrale

Ci incontriamo alla stazione centrale 💙 Ci piace: Scopri di più sul lato moderno della città

Quando andiamo in viaggio, naturalmente andiamo ai musei e alla storia delle città. Alessandro prende questa tendenza controcorrente. Figlio e nipote Milano, amori Raccontare i locali di Milano attraverso i loro cambiamenti.

Senza un obiettivo? Fare Scopri la Milano modernaLa capitale della moda e collegata alla globalizzazione. Gli piace dimostrare che la città è unica in Italia, in particolare grazie alla sua bella e sempre dinamica rete di trasporti pubblici.

Con Alessandro scopri la storia degli edifici contemporanei e i luoghi più belli per l'aperitivo. Non lesinando mai buoni consigli, è la guida perfetta a Milano per un'attività insolita. Anche i milanesi che vivono lì consigliano una visita per conoscere meglio la città!

Quanto sei fortunato ad andare a Milano e fare lì queste attività! Le guide che ti consigliamo sono ideali per la tua formazione nella straordinaria città di Milano. Buoni pasti, tapas, ricette di famiglia, visite con gente del posto, passeggiate storiche: tutto concorre per un soggiorno perfetto in questa città della Lombardia. Prepara lo zaino e invia un messaggio ai tuoi cari, presto te ne andrai: “ Mangia tutto ! »

I nostri consigli per un soggiorno di successo a Milano