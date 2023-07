10 hack per iPhone che devi conoscere per ottenere il massimo dal tuo cellulare

Che tu abbia l’iPhone 14 Pro, l’iPhone SE (2022) o uno qualsiasi degli altri migliori iPhone, hai tra le mani un telefono molto capace. Ma Apple non fa il miglior lavoro nell’annunciare le funzionalità di iPhone, quindi ci sono molti hack e trucchi per iPhone che potresti non conoscere.

Di seguito, abbiamo dettagliato una manciata di hack per iPhone che possono sbloccare nuove funzionalità sul tuo telefono, darti un nuovo modo di fare le cose o semplicemente rendere la vita con il tuo iPhone un po’ più semplice e migliore.

Tieni presente che tutti questi trucchi sono stati testati con iOS 16, ma la maggior parte probabilmente funzionerà anche su versioni precedenti e anche su iOS 17.

1. Correzioni di bug della calcolatrice

(Credito immagine: Apple/TechRadar)

Se hai inserito il numero sbagliato nell’app calcolatrice integrata dell’iPhone, probabilmente hai appena premuto “C” per cancellare l’intera somma e ricominciare da capo. Questo non è un grosso problema se stai facendo calcoli brevi e semplici. Ma se hai finito di inserire un numero lungo o di eseguire un calcolo in più passaggi, ricominciare da capo può essere una seccatura.

Ma non devi. Invece, basta scorrere da destra a sinistra sul numero e il numero più recente verrà eliminato. Puoi anche farlo più volte per eliminare più numeri.

Sfortunatamente, non puoi usare questo trucco per cancellare addizioni o sottrazioni accidentali o qualsiasi cosa diversa dai numeri scritti, ma è molto meglio di niente.

2. Scopri ogni pianta, animale e così via

(Credito immagine: TechRadar)

Se ti sei mai chiesto che tipo di pianta cercare o vuoi saperne di più su un particolare punto di riferimento, c’è uno strumento utile per farlo integrato nel tuo iPhone.

Basta scattare una foto della cosa che vuoi identificare, aprirla nell’app Foto e, se Apple può dirti di più, ci sarà un’icona con la lettera “i” e stelle intorno sotto la foto. Fai clic (o semplicemente scorri verso l’alto sull’immagine), quindi fai clic sull’opzione “Cerca” che appare e il tuo iPhone cercherà sul Web la cosa nell’immagine, fornendo informazioni e collegamenti.

Oltre a piante e punti di riferimento, funziona anche per identificare animali, opere d’arte e altro. Quindi provalo se sei interessato a qualcosa.

3. Trascina e rilascia le immagini tra le applicazioni

(Credito immagine: TechRadar)

Se vuoi condividere una foto o portarla su un’altra app, pensiamo che tendi a copiare e incollare, utilizzare l’opzione di condivisione all’interno della galleria o condividere l’opzione foto all’interno dell’app a cui vuoi portarla, ma c’è un altro modo per farlo.

In alternativa, puoi semplicemente premere a lungo l’immagine nella galleria, quindi utilizzare un altro dito per cancellare la galleria e aprire l’app in cui desideri portare l’immagine. Quindi trascina semplicemente l’immagine e rilascia.

Questo funziona anche per una serie di altri tipi di file, come video, file audio e documenti.

4. Assicurati che il tuo selfie corrisponda allo specchio

(Credito immagine: Apple/TechRadar)

Se ti è mai sembrato che ci fosse qualcosa nei selfie che scatti con il tuo iPhone, c’è una ragione per questo: è probabile che tu sia abituato a vederti allo specchio, quando per impostazione predefinita l’iPhone non rifletterà la tua immagine .

Di conseguenza, i tuoi selfie assomigliano più a come ti vedono gli altri, ma non necessariamente a come ti vedi tu. Per rimediare a questo, vai su Impostazioni> Fotocamera e abilita l’interruttore “Fotocamera frontale speculare”. Ora i tuoi selfie saranno capovolti, proprio come la tua immagine allo specchio.

5. Trova facilmente le tue foto

(Credito immagine: TechRadar)

Se stai cercando di recuperare una foto che hai scattato tempo fa, non devi tornare alla tua galleria o ricordare quando l’hai scattata, devi solo ricordare cosa c’è dentro.

Successivamente, utilizza l’opzione di ricerca nell’app Foto e digita una parola chiave dalla foto, ad esempio la parola “cane” o “spiaggia”. L’app estrarrà quindi tutte le foto che ritiene soddisfino tali criteri.

Non è perfetto: abbiamo scoperto che non mostra sempre tutte le immagini che logicamente dovrebbe e potrebbe far apparire alcune immagini che non sembrano particolarmente rilevanti. Ma il più delle volte fornirà esattamente l’immagine che stai cercando, accelerando così notevolmente il processo di ricerca.

6. Ottenere un’indicazione più accurata della durata residua della batteria

(Credito immagine: Apple/TechRadar)

Per molto tempo, uno degli aspetti più fastidiosi di possedere un iPhone è stata l’impossibilità di ottenere più di un vago indicatore della durata residua della batteria nella barra di stato (almeno, se si dispone di un iPhone con Face ID). A partire da iOS 16, Apple ti ha finalmente permesso di visualizzare la percentuale della batteria anziché solo una barra.

Per fare ciò, vai su Impostazioni> Batteria e attiva l’interruttore Percentuale batteria.

7. Misura qualsiasi cosa

(Credito immagine: TechRadar)

Questa funzione non è eccessivamente nascosta poiché è presente un’app integrata ad essa dedicata, ma Measure è quella che scommetteremmo che molte persone non hanno mai aperto e che potrebbero aver dimenticato l’esistenza.

Se hai mai bisogno di misurare qualcosa, questo è molto utile; Ciò ti consente di utilizzare la fotocamera del tuo iPhone per misurare oggetti con un incredibile grado di precisione.

Non è sempre così preciso come un metro a nastro o un righello, ma se hai solo bisogno di una misurazione approssimativa, può fornire una misurazione affidabile.

Oh, e c’è anche un livello lì dentro, quindi puoi usare il tuo iPhone anche per tenere le immagini in posizione verticale.

8. Usa il Pro Max con una mano

(Credito immagine: TechRadar)

Se hai un iPhone grande come l’iPhone 14 Pro Max o hai le mani piccole, potresti avere difficoltà a raggiungere la parte superiore dello schermo senza usare una lancetta dei secondi, ma c’è una funzione software che può aiutarti.

Posiziona semplicemente il dito vicino alla parte inferiore dello schermo e scorri verso il basso da lì (o tocca il pulsante Home due volte senza toccarlo se stai scuotendo il telefono con uno di quelli).

Una volta terminato, l’app che stai visualizzando scorrerà nella parte inferiore dello schermo, quindi ciò che era in alto ora sarà circa a metà. Funziona anche al di fuori delle app, come la schermata iniziale. Se vuoi rendere nuovamente l’app a schermo intero, scorri verso l’alto dal basso o tocca lo spazio creato nella metà superiore dello schermo.

Come nota a margine, se ti ritrovi a utilizzare accidentalmente questa funzione e non la desideri, puoi disabilitarla andando su Impostazioni> Accessibilità> Tocco e disattivando l’interruttore Raggiungibilità.

9. Non dimenticare mai di disattivare nuovamente Non disturbare

(Credito immagine: Apple/TechRadar)

Non disturbare è una funzione utile per quelle volte in cui non vuoi che il tuo telefono faccia rumore, ma se sei come noi, potresti dimenticarti di spegnerlo fino a ore dopo.

C’è un modo per spegnerlo automaticamente all’ora desiderata: basta premere a lungo l’icona della luna crescente nel Centro di controllo, toccare i tre punti accanto a Non disturbare e impostarlo per spegnersi di nuovo a un’ora specifica, a alla fine di un evento nel tuo calendario o non appena esci dalla tua posizione attuale.

Quindi, che tu sia al cinema, in riunione o in qualsiasi altro luogo, una di queste opzioni dovrebbe essere in grado di disabilitare efficacemente Non disturbare al momento giusto. Puoi fare lo stesso anche con altre modalità di messa a fuoco, toccando invece i tre punti accanto a uno di essi.

10. Nascondi foto sensibili

(Credito immagine: TechRadar)

Nel corso del tempo, la tua galleria sarà probabilmente piena di foto e video, e alcuni di essi potrebbero inevitabilmente essere cose che non vuoi che appaiano quando apri la galleria, o che possono essere facilmente trovate da qualcuno a cui hai passato il telefono. Fortunatamente, puoi nasconderli.

Per fare ciò, apri una foto o un video nell’app Foto che desideri nascondere, tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo e tocca Nascondi.

Per visualizzare quelle foto e video nascosti, puoi semplicemente andare alla scheda Album, scorrere verso il basso fino a Utilità e fare clic sull’opzione Nascosto. Dovrai quindi utilizzare Face ID per aprire questo album nascosto, quindi è completamente sicuro.

Se non vuoi rischiare che le persone sappiano anche che hai nascosto le foto, vai su Impostazioni> Foto e disattiva l’interruttore Mostra album nascosto. Quindi dovrai riprodurlo di nuovo prima che appaiano l’album e le foto in esso contenute.