Notizie principali: beta pubblica di iOS 17, voci su iPhone 15 Pro e altro ancora

Come promesso a luglio, Apple ha rilasciato le prime beta pubbliche di iOS 17, macOS Sonoma e relativi aggiornamenti, aprendo i test a una gamma più ampia di utenti prima dei rilasci ufficiali entro la fine dell’anno.



Altre grandi storie di questa settimana includevano le ultime indiscrezioni sull’iPhone 15 Pro in uscita in soli due mesi, un enorme nuovo modello di iMac nella pipeline di prodotti Apple e una nuova significativa funzionalità per macOS Sonoma con la possibilità di utilizzare il portachiavi iCloud in vari browser di terze parti. . Continua a leggere per tutti i dettagli su queste storie e molto altro!

La beta pubblica di iOS 17 è ora disponibile

Questa settimana, Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 17. L’imminente aggiornamento del software include diverse nuove funzionalità e modifiche, tra cui la modalità StandBy quando l’iPhone è in carica in modalità orizzontale, correzione automatica migliorata, widget interattivi della schermata iniziale e la possibilità di scaricare sezioni da Maps, Apple per l’utilizzo offline e altro ancora.

Non sei interessato alla versione di prova? iOS 17 dovrebbe essere rilasciato al pubblico a settembre, insieme al lancio dei modelli iPhone 15. L’aggiornamento software è compatibile con iPhone XS e versioni successive.

Dai un’occhiata al nostro tour approfondito su iOS 17 per saperne di più sull’aggiornamento.

Funzionalità principali del presunto iPhone 15 Pro: porta USB-C, titanio e altro ancora

Le nuove funzionalità chiave che si vocifera per i modelli di iPhone 15 Pro includono una porta USB-C, un pulsante di azione personalizzabile, un telaio in titanio, un chip A17 Bionic più veloce prodotto utilizzando l’ultimo processo a 3 nm di TSMC e cornici più sottili attorno allo schermo. Il modello Pro Max di fascia alta dovrebbe inoltre presentare un teleobiettivo periscopio aggiornato per uno zoom ottico fino a 6x.



Tieni d’occhio i nostri rapporti su iPhone 15 e iPhone 15 Pro per ulteriori voci che portano al lancio dei dispositivi.

iOS 17 aggiunge una nuova opzione Salva in foto per screenshot a pagina intera

L’ultima beta per sviluppatori di iOS 17 e la prima beta pubblica includono una nuova opzione Salva in foto che ti consente di salvare schermate a pagina intera in app come Safari, Note e Mappe nella Libreria foto del tuo iPhone.



Era già possibile salvare screenshot a pagina intera come PDF nell’app File, ma l’opzione aggiunta per salvarli nell’app Foto semplificherà la condivisione di screenshot a pagina intera nelle conversazioni di iMessage e sui social media.

L’iMac è più grande con uno schermo da quasi 32 pollici nei primi test

Apple sta sperimentando iMac più grandi, incluso un modello con uno schermo da circa 32 pollici bloombergMarco Gorman. Tuttavia, ha affermato che questi iMac sono ancora nella fase iniziale di sviluppo.



Apple ha interrotto l’iMac da 27 pollici e l’iMac Pro e non ha ancora rilasciato l’iMac con schermo più grande con il chip di silicio di Apple in sostituzione, quindi l’iMac da 32 pollici sarà un’aggiunta molto attesa alla gamma Mac se lo fa mai. lancio.

Assicurati anche di dare un’occhiata all’ultimo episodio di The MacRumors Show, in cui Dan e Hartley discutono di voci e aspettative riguardanti i modelli di iMac M3.

macOS Sonoma porta Apple Password Manager su browser di terze parti come Chrome

A partire da macOS Sonoma, è possibile utilizzare iCloud Keychain con browser Web di terze parti, come Google Chrome e Microsoft Edge.



Apple ha già offerto questa funzionalità su Windows con la sua estensione iCloud Passwords per Chrome nel 2021 e ora la funzionalità è integrata in macOS Sonoma, che verrà rilasciato entro la fine dell’anno. La prima beta pubblica di macOS Sonoma è stata resa disponibile all’inizio di questa settimana.

Notiziario MacRumors

Ogni settimana pubblichiamo una newsletter via e-mail come questa che mette in evidenza le storie principali di Apple, il che lo rende un ottimo modo per ottenere un piccolo riepilogo della settimana che copre tutti gli argomenti chiave che abbiamo trattato e collega le storie correlate insieme per una mostra fotografica.

Quindi, se vuoi avere Le notizie più importanti Come il riepilogo sopra consegnato alla tua casella di posta elettronica ogni settimana, Iscriviti alla nostra Newsletter!