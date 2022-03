Microsoft conferma silenziosamente l’aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 versione 22H2

Microsoft festeggerà il compleanno di un anno di Windows 11 con il rilascio di un importante aggiornamento dal nome in codice “Sun Valley 2”. Se possiedi un dispositivo Windows 11, riceverai l’aggiornamento in automatico, completamente gratuito a condizione che sul tuo dispositivo sia già installato il nuovo sistema operativo.

Man mano che ci avviciniamo al rilascio di Windows 11 Sun Valley 2, Microsoft sta diventando sempre più specifico al riguardo. Questa volta, il numero di build “22H2” è stato ufficialmente confermato dalla stessa Microsoft.

Un aggiornamento di Windows rilasciato giovedì conferma che il prossimo aggiornamento delle funzionalità del sistema operativo è noto come “Versione 22H2”. Come puoi vedere nello screenshot qui sotto, Microsoft sta finalmente utilizzando la versione 22H2 come nome provvisorio per il prossimo aggiornamento importante. Ciò conferma anche che l’aggiornamento è un passo avanti verso la chiusura.

Al momento, non è chiaro come la società intenda annunciare questa importante revisione di Windows 11. Può essere richiamata un mese dopo oppure Microsoft può semplicemente utilizzare il numero di versione come nome generico. Windows 11 versione 22H2 è apparso anche in diversi documenti Microsoft trapelati fino a questo punto.

Ovviamente sappiamo già che la versione 22H2 si concentrerà maggiormente sulla revisione dell’interfaccia esistente di Windows 11 come il menu Start, Centro di controllo/Notifica, applicazioni native come MS Paint, impostazioni di Windows, desktop della barra delle applicazioni e altre aree del sistema operativo.

Anche questo aggiornamento è impostato su Supporta nuovamente il trascinamento della barra delle applicazionie aggiungi un nuovo task manager a Windows 11.

Come testare Windows 11 22H2 ora

Come sempre, è possibile scaricare e installare build di anteprima e iniziare a testare le prime parti di Windows 11 Sun Valley 2 oggi stesso.

Esistono diversi canali nel programma Insider per diversi rami del sistema operativo. Se vuoi provare le build di anteprima del prossimo aggiornamento importante oggi, puoi unirti al canale Dev, rivolto alla maggior parte degli utenti tecnologici.

Il canale Dev è stato originariamente utilizzato per testare le versioni iniziali di Sun Valley e le versioni successive di Windows 11. La maggior parte degli aggiornamenti delle app viene visualizzata anche nel canale Dev perché il canale Beta è attualmente riservato per testare le correzioni di bug.

Le versioni attendibili verranno implementate sul canale beta tra pochi mesi man mano che ci avviciniamo al lancio pubblico. Prima del lancio, Windows 11 22H2 verrà distribuito nel “Canale di anteprima del rilascio”, generalmente utilizzato per testare le versioni pronte per l’uso in produzione.