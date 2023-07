PSA: Zelda: Tears Of The Kingdom News fornisce oggetti di gioco gratuiti

Come forse ricorderete, Nintendo ha recentemente rilasciato un aggiornamento all’inizio di questo mese per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aggiungendo una funzionalità che consente agli utenti di riscattare oggetti di gioco dal canale di notizie di Switch.

Continuando dalla distribuzione gratuita di Hylian Shroom e Solider’s Broadsword nel precedente articolo di notizie, ora offre “due Dazzlefruit” ai giocatori. Ecco come recuperare questi elementi:

Come recuperare gli elementi dal canale Switch News

1. Nel menu di commutazione principale, seleziona l’icona “Notizie”.

2. Scorri fino alla storia di Zelda: Kingdom’s Tears “Dazzle Foes to the Bone with Dazzlefruit”

3. Fai clic su “Gioca ora” all’interno dell’articolo

4. Avvia Zelda, carica il tuo file di gioco

5. “Prendi due pezzi di Dazzlefruit”.

Ecco qualcosa su Dazzlefruit e su cosa possono fare, secondo Nintendo:

Permettici di offrire un consiglio: in momenti come questi, non guardare oltre l’umile Dazzlefruit.Queste piante creano un lampo di luce brillante quando vengono lanciate, accecando i tuoi nemici, ma contro i mostri d’ossa sono più efficaci, sconfiggendoli all’istante prima che possono ucciderti, potrebbero sbattere le palpebre… come se.

Per ricevere questi oggetti, dovrai eseguire l’ultima versione di Tears of the Kingdom (1.2.0). Naturalmente, se questi frutti non sono sufficienti per i tuoi gusti, ci sono altri modi per ottenere più oggetti. Puoi scoprirlo nelle nostre storie precedenti: