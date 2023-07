La Mustang Shelby GT500 e la BMW M8 Racer si sfidano in U-Drag Racing

Ci sono molti modi diversi per modellare una super potente coupé sportiva a due porte, e la Shelby GT500 e la BMW M8 Competition lo dimostrano. Ora, i due stanno gareggiando in una gara di U-drag per vedere chi si comporta meglio.

Se non hai mai visto una gara U-drag prima, ecco una breve spiegazione. Queste auto fanno una tradizionale gara di resistenza di un quarto di miglio, ma poi devono rallentare, girarsi e tornare alla linea di partenza il più velocemente possibile. Fondamentalmente, questa gara mette alla prova le tue velocità di accelerazione, frenata, curva e uscita in brevissimo tempo.

Queste due auto sono entrambe piene di cavalli. La BMW ha un V8 biturbo che produce 617 CV (460 kW) con trazione integrale, mentre la Shelby eroga 760 CV (566 kW) ma solo con trazione posteriore. La differenza di peso tra i due è inferiore a 150 libbre, quindi sulla carta sembra che Shelby abbia un netto vantaggio in termini di capacità di peso. Sull’asfalto, non è così che vanno le cose.

Leggi: Mustang Shelby GT500 affronta la Corvette Z06 nell’ultima gara U-Drag

Vedi altro

Il BMW Launch Control sfrutta appieno il sistema di trazione integrale per fornire trazione e aderenza ottimali. Pertanto, percorre un tempo da 0 a 60 mph (0-96 km/h) di 3,1 secondi nella prima gara e di 3,0 secondi nella seconda. Entrambe queste volte hanno portato Shelby ai box nella fase iniziale poiché è riuscita a gestire solo 4,1 secondi durante la prima manche e 3,8 secondi nella seconda gara.

Una volta che la coupé americana ha preso piede, le corse iniziano a farsi serrate. Shelby è riuscita a finire la gara di resistenza di un quarto di miglio in mezzo secondo su entrambe le corse. Ogni vettura resiste a più di 1,0 g di forza in curva e la GT500 riesce a riportarla in linea a una velocità molto più elevata rispetto alla BMW in ogni gara.

Nonostante ciò, la M8 Competition vince entrambe le volte, ma non di molto. È principalmente dovuto all’enorme vantaggio che ottieni dal lancio di AWD. Se la pista fosse un po’ più lunga, la GT500 verrebbe probabilmente intorno alla M8 Competition. La verità è che siamo tutti fortunati a possedere due fantastiche auto come questa al mondo.

Credito immagine: Edmunds

matrice(9) { [0]=> stringa(291) " Esistono molti modi diversi per progettare una coupé sportiva a due porte incredibilmente potente e la Shelby GT500 e la BMW M8 Competition lo dimostrano. Ora, i due si affrontano in una gara di U-drag per scoprire chi è il migliore. " [1]=> stringa(451) " Se non hai mai visto una gara U-drag prima, ecco una breve spiegazione. Queste auto fanno una tradizionale gara di resistenza di un quarto di miglio, ma poi devono rallentare, girarsi e tornare alla linea di partenza il più velocemente possibile. In sostanza, questa gara mette alla prova velocità di accelerazione, frenata, curva e uscita in pochissimo tempo." [2]=> stringa(443) " Queste due auto sono entrambe piene di cavalli. La BMW è dotata di un V8 biturbo da 617 CV (460 kW) con trazione integrale, mentre la Shelby offre 760 pony (566 kW) ma solo trazione posteriore. La differenza di peso tra i due è inferiore a 150 libbre, quindi sulla carta sembra che lo Shelby abbia un netto vantaggio in termini di potenza. Sull'asfalto, però, non è così che vanno le cose." [3]=> stringa(208) " Leggi: Mustang Shelby GT500 affronta la Corvette Z06 nell'ultima U-Drag Race" [4]=> stringa(6918) " Vedi altro Il controllo del lancio della BMW sfrutta appieno il suo sistema di trazione integrale per fornire spinta e aderenza ottimali. Come tale gestisce un tempo 0-60 mph (0-96 km/h) di 3,1 secondi nella prima gara e 3,0 secondi nella seconda gara. Entrambe queste volte hanno messo in difficoltà la Shelby in quanto poteva gestire solo 4,1 secondi durante la prima manche e 3,8 secondi nella seconda gara." [6]=> stringa(318) " Una volta che la coupé americana ha preso piede, la gara inizia a inasprirsi. La Shelby riesce a finire la gara di resistenza di un quarto di miglio in mezzo secondo su entrambe le corse. Ogni vettura resiste a oltre 1,0 G di forza in curva e la GT500 riesce a riportarla in linea a una velocità molto più elevata rispetto alla BMW in ogni gara." [7]=> stringa(408) " Nonostante ciò, la M8 Competition ottiene la vittoria entrambe le volte, anche se non di molto. Ciò si riduce principalmente all'enorme vantaggio che ottiene da quel lancio AWD. Se la pista fosse un po' più lunga, la GT500 verrebbe probabilmente intorno alla M8 Competition. La verità è che siamo tutti vincitori per avere due macchine dalle grandi prestazioni come queste al mondo." [8]=> stringa(687) " ائتمان الصورة: إدموندز "}

array(9) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) [3]=> int(3) [4]=> int(4) [5]=> int(5) [6]=> int(6) [7]=> int(7) [8]=> int(8) }